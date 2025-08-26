PROVOKATIVNO /

Svijet šokiran zbog izgleda North West (12): Kim na udaru zbog kćerkinog korzeta i visokih platformi

Foto: Instagram/screenshot

Modni izbor North West izazvao je pravu raspravu na društvenim mrežama

26.8.2025.
20:37
Hot.hr
Instagram/screenshot
Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (44) ponovno se našla na meti kritika jer je svojoj kćeri North West dopustila da nosi korzet i mini suknju tijekom obiteljskog odmora u Rimu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NORTH WEST (@northwsst)

Dvanaestogodišnja North snimljena je na fotografijama dok stoji pored majke u platformskim čizmama i uskom korzetu, dok su zajedno išle na večeru u restoranu Pierluigi u subotu navečer. Uz odjevnu kombinaciju, nosila je plavu ombre kosu i naočale. Dok su neki obožavatelji komentirali da izgleda slatko, mnogi su izrazili zabrinutost zbog njezine odjeće. “Nisam ljubitelj korzeta na 12-godišnjakinji. Volim Kim i North, ali ovo nije primjereno”, “S 12 godina nisam imala potrebu nositi šminku”, “Izgleda starije nego majka, ne podržavam ovo”, samo su neki od komentara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NORTH WEST (@northwsst)

Jedan od obožavatelja branio je Kim, tvrdeći da osuđivanje nije potrebno i da bi svi trebali prestati previše brinuti o njezinim odlukama. Ipak, većina publike smatra da bi Kim trebala pažljivije birati modne kombinacije svoje kćeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako da ne nasjednete kao fanovi Kim Kardashian? Hrvatski stručnjak upozorio na opasnost

Kim KardashianNorth WestKritike
Svijet šokiran zbog izgleda North West (12): Kim na udaru zbog kćerkinog korzeta i visokih platformi