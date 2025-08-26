Svijet šokiran zbog izgleda North West (12): Kim na udaru zbog kćerkinog korzeta i visokih platformi

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (44) ponovno se našla na meti kritika jer je svojoj kćeri North West dopustila da nosi korzet i mini suknju tijekom obiteljskog odmora u Rimu.

Dvanaestogodišnja North snimljena je na fotografijama dok stoji pored majke u platformskim čizmama i uskom korzetu, dok su zajedno išle na večeru u restoranu Pierluigi u subotu navečer. Uz odjevnu kombinaciju, nosila je plavu ombre kosu i naočale. Dok su neki obožavatelji komentirali da izgleda slatko, mnogi su izrazili zabrinutost zbog njezine odjeće. “Nisam ljubitelj korzeta na 12-godišnjakinji. Volim Kim i North, ali ovo nije primjereno”, “S 12 godina nisam imala potrebu nositi šminku”, “Izgleda starije nego majka, ne podržavam ovo”, samo su neki od komentara.

Jedan od obožavatelja branio je Kim, tvrdeći da osuđivanje nije potrebno i da bi svi trebali prestati previše brinuti o njezinim odlukama. Ipak, većina publike smatra da bi Kim trebala pažljivije birati modne kombinacije svoje kćeri.

