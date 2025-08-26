Emili Genda izbačena s Policijske akademije: Crtala 'U' i puštala Thompsona kolegici muslimanki

Nediljko Genda, vođa branitelja koji je proteklog vikenda pokušao spriječiti kulturni festival iz Benkovca vidno se naljutio kada su ga novinari pitali kako komentira to što njegova kći pjeva pjesme srpske folk zvijezde Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Arkana.

Tom prilikom izjavio je i da je njegova kći suspendirana na pet godina sa Policijske akademije jer je pjevala Thompsonov stih: "Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko’ u snovima".

No, čini se da priča nije baš tako jednostavna. Prema pisanju Indexa, istina je da je Gendina kći doista bila suspendirana s akademije, ali razlozi su bili drugačiji.

Foto: Tiktok

Suspenzija iz 2019. godine

O njezinom slučaju prvi su pisali lokalni portali 2019. godine, bez otkrivanja imena – spominjali su je samo kao Zadranku, rođenu 1999., pod inicijalima E.G. Priča je ponovno isplivala 2021., kada je na Policijskoj akademiji izbila afera oko snimke polaznika koji plešu Užičko kolo.

Kako prenosi Lupiga.com, u komentarima na tu vijest počela se spominjati i E.G., a da je riječ o njegovoj kćeri tada je potvrdio sam Genda na Facebooku. "Dragi prijatelji, prosudite sami tko vlada na Policijskoj akademiji, pročitajte tekst i cura koja se spominje u tekstu od prije dvije godine je moja kćer", napisao je tada.

Ustaško "U" i Thompsonove pjesme

Kako su naknadno otkrili mediji, Gendina kći suspendirana je jer je na oglasnoj ploči nacrtala ustaško "U" s križem iznad, čime je vrijeđala kolegicu islamske vjeroispovijesti. Također je glasno puštala Thompsonove pjesme.

Protiv nje je podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu, koji ju je proglasio krivom i kaznio novčanom kaznom.

Na cijeli slučaj reagirala je i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata. U otvorenom pismu ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u srpnju 2021., dotaknuli su se ne samo afere Užičkog kola, već i slučaja Gendine kćeri. Njezino crtanje po oglasnoj ploči protumačeno je kao "promocija bivših totalitarnih režima".

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak koji mu je mogao promijeniti karijeru: Evo kako je MMA borac dočekao vijesti o zdravlju