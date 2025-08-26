Influencer Marco Cuccurin: Jedan kruh 2,12 eura! Gdje smo mi došli? U Srbiji prosvjeduju, a mi šutimo

Porast cijena u Hrvatskoj sve više pogađa građane, a na to se ovih dana osvrnuo i popularni influencer Marco Cuccurin (24). Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju kruha i poručio da je situacija postala neizdrživa.

“Jedan kruh 2,12 €, što je 15,90 kuna! Gdje smo mi došli? Kada će se stvari mijenjati?” napisao je Cuccurin.

Foto: Instagram

Dodao je i kako posebno suosjeća s roditeljima koji uz troškove hrane moraju pokrivati i školu, izvanškolske aktivnosti te sve druge potrebe djece. “Pa KAOS!” zaključio je.

Influencer se dotaknuo i šire slike, prozivajući stanje u državi. Hrvatsku je nazvao jednom od najkorumpiranijih članica Europske unije te pozvao ljude da se ugledaju na susjede i izađu na ulice u znak nezadovoljstva. “Hrvatska, kada ćemo na uzor naših susjeda učiniti isto i na ulici boriti se. Od svih europskih članica 2. smo na mjestu korupcije… točnije 98% je sveg korumpirano. Dakle wake up!!!!” poručio je.

Inače, Cuccurin je javnosti poznat kao jedan od najpraćenijih domaćih influencera, ali sve više pažnje posvećuje glazbi. Gostujući u podcastu Mic Drop otkrio je da do kraja godine planira objaviti svoju prvu pjesmu. “Mislim da na domaćoj sceni nedostaje izvođača koji uz pjevanje i plešu. U tome vidim svoju priliku,” rekao je.

Iako suradnje u Hrvatskoj pronalazi teško, prve ozbiljne korake napravio je u Bugarskoj, gdje je već snimio demo materijale.

Uz karijeru, Marco je posvećen i obitelji. Nedavno je otkrio da gradi kuću za svoju baku i oca, s kojima je prošao kroz teška razdoblja. "Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena, prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene,” ispričao je.

