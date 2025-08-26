PRERANO OTIŠAO /

Iznenada preminuo splitski glazbenik i ugostitelj Frane Delić Cipa

Foto: Facebook

Njegov odlazak šokirao je lokalnu zajednicu i brojne prijatelje

26.8.2025.
10:54
Hot.hr
Facebook
Sinoć je iznenada preminuo 40-godišnji. Frane Delić Cipa. Riječ je o poznatom splitskom ugostitelju i vlasniku restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu, smještenog u neposrednoj blizini peškarije. Njegov odlazak šokirao je lokalnu zajednicu i brojne prijatelje.

Uzrok smrti su srčani problemi nakon sportske aktivnosti, neslužbeno doznaje Ravno do dna.

Frane Delić nije bio samo uspješan ugostitelj; ostavio je značajan trag i na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je član benda Wizard Of Stone Mountain, a aktivno je svirao i u pratećem live bendu Sinovi, koji je poznat po suradnji s Alejuandrom Buendijom, odnosno Sašom Antićem iz TBF-a.

Osim glazbe i ugostiteljstva, Cipa je bio i jedan od pokretača, organizatora te volontera festivala xSTatic, važnog događaja za splitsku glazbenu i umjetničku scenu. Splitska publika dobro ga pamti i kao promotora i DJ-a, koji je svojim izborom glazbe uvijek znao zagrijati atmosferu.

