Ne pojavljuje se često u javnosti: Na crvenom tepihu svi su gledali u suprugu bivšeg dinamovca

Matea Ibáñez, supruga bivšeg nogometaša Dinama, Luisa Ibáñeza (37), posljednjih mjeseci rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima. Međutim, njezin povratak na crveni tepih nedavno je izazvao pažnju. Matea je oduševila prisutne svojom pojavom na glamuroznoj večeri u jednom od najpoznatijih zagrebačkih hotela.

Za ovu prigodu, odabrala je usku ljetnu haljinu koja je savršeno istaknula njezinu figuru, a naglasila je i njezin dekolte, čime je dodatno istaknula svoju linija.

''Trenutak s crvenog tepiha'', kratko je napisala Matea u opisu fotografije.

Inače, Matea o svom privatnom životu rijetko kada javno priča. Poznato je samo da u posljednje vrijeme radi za Herbalife.

Podsjećamo, Matea i Luis imaju dvojicu sinova Mathiasa i Thiaga. Nakon što su izrekli 'sudbonosno da' kod matičara 2013. godine, vjenčali su se i u crkvi Svih Svetih u Sesvetama 2015. godine.

Iako je nogometaš htio da se vjenčanje održi u Buenos Airesu, gradu iz kojega potiče, Mateina obitelj zamolila je da sve organiziraju u Zagrebu. Uzvanici su također bili i bivši igrači iz Dinama. Vjenčanju je prisustvovao Jerko Leko s tadašnjom suprugom Ivom Šarić, te Ante Rukavina i Júnior Fernándes.

Nogometaš je suprugu zaprosio tijekom izlaska u klubu. Tada ju je preko mikrofona i pred stotinjak uzvanika zaprosio, a ona se rasplakala i potrčala mu u zagrljaj.

