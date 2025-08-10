Kim Kardashian otvorila dušu o boli koju je godinama trpjela: Samo ovo joj je pomoglo

Reality zvijezda Kim Kardashian (44) otkrila je kako se godinama nosila s kroničnom boli te kako joj je tretman matičnim stanicama donio olakšanje nakon što je u teretani ozlijedila rame.

Sve je počelo 2023. godine tijekom dizanja utega. Kako kaže, iako je osjećala jaku bol, vratila se treninzima već nakon nekoliko tjedana. Navodno je isprobala razne metode, no tek je terapija matičnim stanicama donijela značajno poboljšanje.

Nedavno se ponovno obratila istom liječniku zbog dugogodišnje boli u leđima. Rezultat je, tvrdi, bio jednak – trenutačno smanjenje boli i povratak normalnoj pokretljivosti. U objavi na Instagramu zahvalila je liječniku te savjetovala pratiteljima da se dobro informiraju i konzultiraju s medicinskim stručnjacima prije odluke o ovakvom tretmanu.

Foto:

Iako ozljeda ramena nije zaustavila njezine treninge, Kim je i ranije privlačila pažnju javnosti svojim intenzivnim rutinama, posebice kada je u tri tjedna smršavila osam kilograma kako bi nosila legendarnu haljinu Marilyn Monroe na Met Gali 2022. godine. Njezin trener tada je naglasio da je proces bio kontroliran, uz uravnoteženu prehranu i redovite treninge, bez izgladnjivanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo je li sve spremno za 310. Alku i kakva će biti fešta: Dvije stvari su sigurne