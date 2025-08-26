VREMEPLOV /

Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom

Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

'U Hrvatskoj smo proslavili godišnjicu braka', rekao je

26.8.2025.
16:45
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U kolovozu 2021. na Hvar je ponovno stigao slavni glumac Neil Patrick Harris (52), svima poznat kao Barney iz serije "Kako sam upoznao vašu majku". Na luksuznoj jahti doplovio je iz Italije sa suprugom Davidom Burtkom (52) i njihovim blizancima, a u društvu su im bili Sanela Diana Jenkins i njezin partner Asher Monroe.

Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Tog ljeta Neil i David su slavili sedmu godišnjicu braka, a glumac je na Instagramu napisao emotivnu poruku:"Prije točno sedam godina vjenčali smo se u Italiji. Prošli tjedan plivali smo u Hrvatskoj. Tko zna gdje ćemo sljedeće završiti, ali ne postoji nitko s kim bih radije putovao svijetom nego s tobom."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neil Patrick Harris (@nph)

Par se upoznao davne 2004. godine u New Yorku, preko zajedničkog prijatelja. Već nakon nekoliko mjeseci shvatili su da su jedno za drugo. Nakon deset godina veze vjenčali su se u Italiji 2014., a prije toga dobili blizance Gideona i Harper koje im je rodila surogat majka.

Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Hrvatska im je u međuvremenu postala posebna destinacija. Prvi put su je posjetili 2019., a od tada se svako ljeto vraćaju na Jadran, uživajući u moru, jahtama i mediteranskom načinu života.

POGLEDAJTE VIDEO: Lijeno ste šetali u šlamapa, a sada je došao kraj: 'Već kod Horvaćanske krenem plakati'

BarneyNeil Patrick HarrisHrvatska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VREMEPLOV /
Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom