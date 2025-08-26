Uhvaćeni na Hvaru: Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' u strastvenom poljupcu sa suprugom

U kolovozu 2021. na Hvar je ponovno stigao slavni glumac Neil Patrick Harris (52), svima poznat kao Barney iz serije "Kako sam upoznao vašu majku". Na luksuznoj jahti doplovio je iz Italije sa suprugom Davidom Burtkom (52) i njihovim blizancima, a u društvu su im bili Sanela Diana Jenkins i njezin partner Asher Monroe.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Tog ljeta Neil i David su slavili sedmu godišnjicu braka, a glumac je na Instagramu napisao emotivnu poruku:"Prije točno sedam godina vjenčali smo se u Italiji. Prošli tjedan plivali smo u Hrvatskoj. Tko zna gdje ćemo sljedeće završiti, ali ne postoji nitko s kim bih radije putovao svijetom nego s tobom."

Par se upoznao davne 2004. godine u New Yorku, preko zajedničkog prijatelja. Već nakon nekoliko mjeseci shvatili su da su jedno za drugo. Nakon deset godina veze vjenčali su se u Italiji 2014., a prije toga dobili blizance Gideona i Harper koje im je rodila surogat majka.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Hrvatska im je u međuvremenu postala posebna destinacija. Prvi put su je posjetili 2019., a od tada se svako ljeto vraćaju na Jadran, uživajući u moru, jahtama i mediteranskom načinu života.

