Dok Kanye grca u dugovima, Bianca se bogati na njemu: Svaki 'ispad' naplaćuje 250.000 dolara

Kaotičnu karijeru Kanyea Westa (48) već dugo prate kontroverze, raskinuti ugovori i pretjerana potrošnja. Dok reper, prema pisanju stranih medija, tone sve dublje u dugove, njegova supruga Bianca Censori (30) navodno od njihovih bizarnih javnih nastupa stvara vlastiti biznis i polako gradi bogatstvo.

Izvori tvrde da West Bianci plaća oko 250 tisuća dolara za svaki performans koji zajedno izvedu, uključujući i „namješteni poljubac jezikom“ na zabavi u Južnoj Koreji. „On uživa u tim ekstremnim situacijama, a ona ih pretvara u zaradu“, navodi izvor.

Foto: Profimedia

Za razliku od Kanyea, Censori navodno ne troši olako. Sve što zaradi pažljivo sprema, pripremajući se za život poslije Westa. Priča se da je već skupila blizu 10 milijuna dolara. Bivša arhitektica tvrtke Yeezy navodno svoje sadašnje okolnosti vidi kao priliku za gradnju nove karijere i financijsku sigurnost.

Dugovi sve veći

Za to vrijeme, West se suočava s velikim problemima. Zbog kontroverznih izjava zabranjen mu je nastup u nekoliko zemalja, raskinuti su mu unosni ugovori, ulaganja u nekretnine nisu uspjela, a njegova potrošnja ne prestaje. „Ponestaje mu gotovine, i sve bi moglo završiti katastrofom“, tvrdi jedan izvor. Reper je nedavno stavio na prodaju svoj stan u Calabasasu vrijedan nešto manje od 3 milijuna dolara, ali upućeni ističu da je to tek kap u moru njegovih milijunskih dugova, među kojima su i neplaćeni porezi te kazne.

