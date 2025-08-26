Zaručila se pjevačica Taylor Swift! Pogledajte njezin prsten koji oduzima dah

Pop zvijezda Taylor Swift (35) i NFL zvijezda Travis Kelce (35) službeno su objavili svoje zaruke. Par je vijest podijelio putem zajedničke objave prikazujući emotivne fotografije iz romantičnog vrta i Taylorin novi dijamantni prsten.

Travis je zaprosio Taylor u idiličnom šumskom okruženju, a par je zajedno više od 18 mjeseci. Tijekom veze, redovito su podržavali karijere jedno drugoga – Kelce je bio na Swiftinim koncertima tijekom Eras Toura, dok je Taylor često pratila njegove NFL utakmice. Uz fotografije, Taylor je na Instagramu dodala i zabavan komentar: "Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog idu se vjenčati", što je oduševilo njihove obožavatelje. Iako još nisu objavili detalje vjenčanja, nagađa se da bi mogli odabrati Italiju za medeni mjesec, budući da je to jedno od njihovih omiljenih mjesta.

