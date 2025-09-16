Kralj Charles odlazi na katoličku misu! Povijesni trenutak promijenit će odnose krune i crkve

Kralj Charles će danas nazočiti katoličkoj misi zadušnici za vojvotkinju od Kenta u Westminsterskoj katedrali, što će biti prvi put od reformacije da vladajući monarh prisustvuje katoličkoj misi na britanskom tlu u službenom svojstvu.

Katharine, vojvotkinja od Kenta, preminula je prošlog tjedna u dobi od 92 godine. U Katoličku crkvu prešla je 1994. godine, postavši prvim članom kraljevske obitelji koji je to učinio nakon kralja Charlesa II. koji je to napravio davne 1685. godine. Bila je supruga vojvode od Kenta, rođakinja kraljice Elizabete II.

Iz Buckinghamske palače priopćeno je da će prijem tijela vojvotkinje u Westminstersku katedralu biti u potpunosti privatan. Dok su katolički pogrebi uobičajeno otvoreni vjernicima, u ovom slučaju nazočit će samo obitelj i manji broj uzvanika, uz jednog akreditiranog novinara.

Misu zadušnicu predvodit će kardinal Vincent Nichols, nadbiskup Westminstera, uz pomoć pomoćnog biskupa Jima Curryja. U obred će biti uključen i dr. Christopher Cocksworth, anglikanski dekan Windsora, koji će tijelo pratiti do Frogmorea, kraljevskog groblja, gdje će vojvotkinja biti pokopana.

Liturgija će sadržavati molitve preporuke za pokoj duše, u skladu s katoličkim vjerovanjem u čistilište i potrebu molitve vjernika.

Ne očekuje se da će kralj primiti svetu pričest, ali se pretpostavlja da bi mogao pristupiti blagoslovu – gesta koja bi bila bez presedana za monarha u okviru katoličke liturgije u Velikoj Britaniji.

Katharine Kent primljena je u Katoličku crkvu od strane kardinala Basila Humea 1994. godine. Tada je svoju odluku opisala kao "prilično impulzivnu", istaknuvši da je proizašla iz njezinih kontakata s katoličkim prijateljima, a ne iz neslaganja oko ređenja žena u Anglikanskoj crkvi.

Njezino obraćenje uslijedilo je gotovo tri stoljeća nakon što je Akt o nasljeđivanju iz 1701. godine zabranio katolicima pristup prijestolju. Budući da je u trenutku braka s vojvodom od Kenta 1961. godine bila anglikanka, položaj njezina supruga u nasljednom redu nije bio pogođen.

Odnosi između britanske krune i Katoličke crkve obilježeni su stoljećima udaljenosti od vremena kada je Henrik VIII. raskinuo s Rimom. Monarh od tada ima obvezu braniti Anglikansku crkvu, dok su katolici dugo bili isključeni iz javnog života.

No krajem 20. stoljeća započelo je postupno približavanje. Pod vodstvom kardinala Basila Humea, nadbiskupa Westminstera od 1976. do 1999., veze između monarhije i Katoličke crkve u Engleskoj ušle su u novu fazu normalizacije.

Ispraćaj vojvotkinje od Kenta tako će ući u povijest kao važan trenutak u odnosima britanske krune i Katoličke crkve.

