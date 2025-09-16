Operirala nos sedam puta, a rezultat je bizaran: Pogledajte kako izgleda voditeljica nakon zahvata

Srpska Voditeljica Dušica Jakovljević (43) izazvala je brojne reakcije svojim pojavljivanjem na otvaranju devetog izdanja srpskog reality showa Elita. No, pažnja gledatelja nije bila usmjerena na samu emisiju, već na njezin izgled – točnije, na nos koji je, prema komentarima, privukao više pozornosti od natjecatelja.

Društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara i špekulacija. Mnogi su izrazili iznenađenje i kritike, nagađajući kako se radi o još jednom neuspješnom estetskom zahvatu.

Dušica nikada nije krila da je imala estetske zahvate. Poznato je da je nos operirala čak sedam puta. U više navrata izjavila je da je imala problema s devijacijom septuma i disanjem, ali i da je željela estetsku promjenu. Unatoč trudu, konačnim izgledom nije bila zadovoljna. U jednom je intervjuu priznala kako joj je nakon operacije “nos pao”, što ju je natjeralo na daljnje korekcije.

Ovoga puta, mnogi su na društvenim mrežama komentirali da nos izgleda “krivo” i “deformirano”, a neki su joj čak savjetovali da promijeni kirurga. Dušica je svjesna kritika i poručila hejterima: “Ako vam je moj nos jedini problem, onda... Ostavljam lošu energiju kod onoga kod koga je,” izjavila je za portal 24sedam.rs.

Podsjetimo, ona je i ranije doživljavala neugodne situacije tijekom prijenosa uživo. Jedna od njih dogodila se u emisiji Narod pita, u kojoj gledatelji postavljaju pitanja sudionicima tadašnjeg realityja Zadruga. Jedan gledatelj javio se u emisiju i, umjesto pitanja, rekao: “Glupača voditeljica je tako slatka, nemam pojma kako se zove, a nije ni bitno.” Dušica mu je tada smireno odgovorila: “Dušica Jakovljević – i sve sam, samo ne to prvo što ste rekli.”

