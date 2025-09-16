Američki reper završio na rehabilitaciji nakon što je uhićen polugol na ulici

Američki 26-godišnji reper Lil Nas X, pravog imena Montero Lamar Hill, uhićen je 21. kolovoza nakon što je u ranim jutarnjim satima u donjem rublju vidno dezorijentiran lutao Ventura Boulevardom u Los Angelesu. Policija tvrdi da je reper nasrnuo na njih, što je dovelo do njegovog uhićenja. Optužen je za četiri kaznena djela uključujući napad na policajca s ozljedama i odupiranje prilikom uhićenja. Na sve optužbe odgovorio je da nije kriv. Policija ga je tada odvela u bolnicu zbog sumnje na predoziranje, a vikend je proveo u pritvoru. Jamčevina mu je određena na 75.000 dolara, a iz zatvora je pušten 25. kolovoza.

Odvjetnik otkrio detalje

Na sudu u ponedjeljak, 15. rujna, odvjetnici su potvrdili da se reper nalazi na liječenju u ustanovi izvan Kalifornije. Sudac Županijskog suda u Los Angelesu Shellie Samuels izmijenila je uvjete njegova puštanja na slobodu, navodeći: „Okrivljeniku je dopušteno ostati izvan savezne države dok je na liječenju. Ako se status liječenja promijeni i postane ambulantno, tada ćemo ponovno razgovarati.“ Detalji o njegovoj terapiji nisu otkriveni jer su službeno zapečaćeni.

„Čuli ste riječ ‘liječenje’. Radimo ono što je najbolje za Montera, s osobnog i profesionalnog aspekta, ali najvažnije za njegovo zdravlje. Okružen je nevjerojatnom obitelji i timom ljudi koji ga vole i brinu se za njega. Imao je sjajan život i nastavit će ga imati. Ovo je samo prepreka koju će prebroditi", izjavio je ispred suda njegov odvjetnik Drew Findling.

Njegov otac, Robert Stafford, nakon uhićenja je demantirao navode da je koristio ilegalne droge te je poručio da je njegov sin „dobro raspoložen“ i „u redu“. „Jako mu je žao zbog svega što se dogodilo, ali to se može dogoditi bilo kojoj obitelji. Dobit će pomoć koja mu je potrebna. Molim vas, imajte ga u svojim molitvama i dajte mu milost i oprost kakav Bog daje svima“, rekao je Stafford.

Dan nakon puštanja iz pritvora, Lil Nas X se obratio obožavateljima putem Instagrama: „Isuse, to je bilo je**no zastrašujuće. To je bilo najstrašnijih posljednja četiri dana, ali vaša cura (eng. "your girl") će biti dobro.“, kazao je u videozapisu. Sljedeće ročište za Lil Nasa X-a zakazano je za 18. studeni.

