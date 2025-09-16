LJUBAVNI KRAH /

Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?

Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?
Foto: Profimedia

Uklonili su sve zajedničke fotografije s društvenih mreža

16.9.2025.
8:38
Lea Obelić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica Shailene Woodley (33) i francuski glumac Lucas Bravo (37) prekinuli su nakon šest mjeseci veze. Vijest o prekidu njihove veze potvrdio je magazin People, a par je sve zajedničke fotografije uklonio s društvenih mreža.

Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?
Foto: Profimedia

Woodley i Bravo započeli su hodati početkom ožujka, kada su viđeni u šetnji Parizom.

Glumac je tada na Instagramu objavio fotografije iz Kalifornije, čime je potvrdio romansu s glumicom. Posljednji put zajedno su se pojavili u javnosti početkom kolovoza, na snimanju serije u kojoj je Bravo jedan od glavnih glumaca.

Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?
Foto: Profimedia

Razlozi prekida nisu službeno poznati, a Lucas je ranije u intervjuu za C magazine govorio o teškoćama održavanja veze u glumačkom svijetu, istaknuvši različite rasporede i česta putovanja. Izvor blizak paru naveo je kako su često putovali između Sjedinjenih Država i Francuske, a upravo je udaljenost, čini se, dovela do kraja njihove veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni u SAD-u sada šalju poruke koje u suštini znače: 'Ako ubiješ, što si drugo mogao'

Shailene WoodleyRazvod Braka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAVNI KRAH /
Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?