Shailene Woodley prekinula s dečkom nakon samo šest mjeseci: Problemi su karijera i putovanja?

Američka glumica Shailene Woodley (33) i francuski glumac Lucas Bravo (37) prekinuli su nakon šest mjeseci veze. Vijest o prekidu njihove veze potvrdio je magazin People, a par je sve zajedničke fotografije uklonio s društvenih mreža.

Foto: Profimedia

Woodley i Bravo započeli su hodati početkom ožujka, kada su viđeni u šetnji Parizom.

Glumac je tada na Instagramu objavio fotografije iz Kalifornije, čime je potvrdio romansu s glumicom. Posljednji put zajedno su se pojavili u javnosti početkom kolovoza, na snimanju serije u kojoj je Bravo jedan od glavnih glumaca.

Foto: Profimedia

Razlozi prekida nisu službeno poznati, a Lucas je ranije u intervjuu za C magazine govorio o teškoćama održavanja veze u glumačkom svijetu, istaknuvši različite rasporede i česta putovanja. Izvor blizak paru naveo je kako su često putovali između Sjedinjenih Država i Francuske, a upravo je udaljenost, čini se, dovela do kraja njihove veze.

