Ušao u povijest s 15 godina: Upoznajte roditelje najmlađeg dobitnika Emmyja

Mladi britanski glumac Owen Cooper (15) postao je najmlađi dobitnik Emmyja u svojoj kategoriji na 77. dodjeli nagrada u Los Angelesu. Na svečanu ceremoniju stigao je u pratnji svojih najvećih navijača – roditelja Noreen i Andyja Coopera, koji su ga od prvog dana podržavali na njegovom glumačkom putu.

Owen je rođen u prosincu 2009. godine, a odrastao je u Warringtonu, industrijskom gradu na sjeveru Engleske, zajedno s dvojicom starije braće – Connorom i Olliejem. Iako u obitelji nitko nije iz glumačkog svijeta, roditelji su mu omogućili da slijedi svoju strast. „Oba moja brata su električari, mama je njegovateljica, a tata radi u IT-u. Dakle, nemam pojma odakle dolazi moj glumački talent“, rekao je Owen kroz šalu u jednom intervjuu.

Zanimljiva obiteljska pozadina

Njegova majka Noreen radi kao njegovateljica i svakodnevno se brine o osobama s bolestima i invaliditetom. Unatoč zahtjevnom poslu, uvijek je bila tu za svog sina. Owen je ispričao da ga miris svježe pokošene trave iz parka preko puta njihove kuće uvijek podsjeća na dom. Dodao je i kroz smijeh: "Volim miris benzina, iako znam da nije dobar za mene".

Foto: Profimedia

Otac Andy radi u području informacijske tehnologije. Nakon gotovo 20 godina rada u firmi za zelenu energiju u Škotskoj, 2022. je počeo raditi kao IT analitičar u jednoj naftnoj i plinskoj tvrtki u njihovom rodnom gradu.

Impresivan karijerni put

Kao dječak, Owen je sanjao o tome da postane nogometaš, ali sve se promijenilo kad je gledao film "Nemoguće" iz 2012. godine, u kojem je glumio Tom Holland.

"Sjećam se tog dana. Probudio sam se i rekao mami i tati da želim ići na satove glume. Mislim da su bili pomalo šokirani jer sam dotad stalno pričao o nogometu. Bilo je to iznenada", ispričao je Owen.

Foto: Profimedia

Roditelji kao najveća životna podrška

Roditelji su mu bili velika podrška tijekom snimanja serije "Adolescencija", u kojoj je ostvario zapaženu ulogu. Uvijek je barem jedan od njih bio uz njega na setu. Dok se njegova majka oporavljala od operacije, otac ju je mijenjao.

"Tata bi nosio slušalice i pratio snimanje iz prikrajka. Uvijek bih mu prišao nakon snimanja i popričali bismo o svemu. Bio je tamo većinu vremena", otkrio je glumac.

Foto: Profimedia

Povijesna pobjeda na Emmyjima

Na dodjeli Emmyja, Owen je stigao s roditeljima, a nakon osvajanja nagrade održao je emotivan govor.

"Ovo je nadrealno. Kad sam krenuo na satove glume, nisam ni sanjao da ću završiti u Americi, a kamoli na Emmyjima. Mislim da večeras dokazuje kako se može sve postići ako slušate, fokusirate se i izađete iz zone udobnosti", rekao je. Zahvalio je svima koji su ga podržavali: "Veliko hvala mojim roditeljima, mami, tati, mojoj obitelji i svima koje volim i koji vole mene".

Nakon dodjele, Owen je s ponosom pozirao s Emmyjem i svojim roditeljima na crvenom tepihu.

