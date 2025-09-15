Domaći pjevač otkrio sve o karijeri i ljubavnom statusu: 'S godinama je ljubav postala sve veća'

Glazba, emocija i iskrenost – sve to donosi mladi glazbenik Jakov Jozinović (20), koji svojim glasom, nastupima i autentičnošću osvaja publiku diljem regije. Iako tek na početku glazbenog puta, već ima jasno oblikovanu viziju, velike uzore i prepoznatljiv stil. U razgovoru za Net.hr otkrio nam je kada je znao da je glazba njegov poziv, zašto mu je TikTok eksplodirao i s kim bi najradije snimio duet. Pitali smo ga i o ljubavi, a pravi odgovor, kaže, stiže kroz glazbu.

Možete li nam reći kada ste shvatili da je glazba vaš životni put?

Glazba je moj životni put oduvijek. Odmalena je bila dio mene i znao sam da je to moj put. S godinama je ta ljubav postajala sve veća i veća.

Bavite li se jedino glazbom ili imate još nešto čime se volite baviti?

Kao mlađi, duži period sam se bavio tenisom. On mi je također ogromna ljubav i dio mene koji sam trenutačno zapostavio, ali mu se planiram vratiti!

S kime iz Hrvatske ili regije sanjate duet?

Od izvođača s cijelog Balkana izdvojio bih svakako Dinu Merlina, Senidah i Adija Šošu (s njim posebno mislim da bi duet bio odličan), a s naše scene ih ima mnogo. Da je Oliver još među nama, on bi bio na prvom mjestu. Od trenutačnih izvođača svakako bih izdvojio Gibonnija i Matiju Cveka, a od ženskih izvođačica mislim da bi duet s Lu Jakelić bio idealan.

Vaš TikTok je eksplodirao – koliko vremena dnevno ulažete u snimanje sadržaja?

U snimanje sadržaja ulažem minimalno, i mislim da je upravo to čar svega. To su potpuno spontano snimljeni videi koje su snimili ljudi iz publike.

Čije pjesme najviše volite pjevati – imate li izvođača čiji vam repertoar najviše “leži”?

Odmalena mi je najviše ležao Oliver; pronalazio sam se u njegovim pjesmama i emocijama. Osim njega, volim pjevati i Gibonnija i Čolića.

Koja vam je pjesma trenutačno na “repeatu” i zašto baš ta?

Pjesma bez koje trenutačno ne mogu nastupati je "Olivera". Ljudi su je jako zavoljeli u mojoj izvedbi, ali siguran sam da je velikim dijelom za to zaslužan i sam Balašević - jedan od najvećih.

Imate puno obožavateljica – zanima nas, jeste li zaljubljeni?

Ne smatram da su to obožavateljice, već dame s dobrim glazbenim ukusom i osjećajem za izvođače.

Imate li djevojku?

O tome jesam li zaljubljen i imam li djevojku — to ćete čuti na mom nadolazećem EP-u na kojem trenutačno radim.

