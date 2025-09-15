Kakva transformacija! Nina iz 'Života na vagi' pokazala figuru, uska haljina stoji joj nevjerojatno

Nina Slišković, bivša kandidatkinja showa "Život na vagi", objavila je na Facebooku fotografiju u uskoj elegantnoj haljini koja ističe njezinu novu figuru.

Nina redovito na društvenim mrežama dijeli rezultate svoje velike fizičke i psihičke promjene. U show je ušla s 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da sada ima 85 kilograma. Za RTL.hr je nedavno izjavila kako joj je zdrav način života postao svakodnevica te da si više ne može zamisliti drugačiji život. Danas ima istu kilažu kao i u finalu showa, što joj je i bio cilj.

"I dalje me pomalo strah povratka u debljinu, ali baš taj strah me gura naprijed. Svaki dan bilježim svoj napredak i to me čini sretnijom. Prehranu i vježbanje ne doživljavam kao obavezu, nego kao dio svog života", ispričala je.

Dodala je i kako si jednom tjedno priušti tzv. "cheat meal", odnosno obrok izvan svakodnevnog plana prehrane, jer smatra da je važno ponekad se opustiti. Također je nedavno obznanila i da se rastala te otkrila u kakvim je odnosima s bivšim partnerom.

"Bivši suprug i ja smo u mirnim odnosima. Nije bilo ništa dramatično u našem slučaju. Ljubavni odnos se pretvorio u prijateljski odnos. Skupa smo bili osam godina, još od srednje škole i došlo je do zasićenja. Rastali smo se prije nekoliko mjeseci", rekla je za RTL.hr.

"Život na vagi"

