Menadžer o zdravstvenom stanju Halida: 'Moje molitve su uz njega, trenutno prima terapije'

Estradni menadžer Sabit Saša Dervišević živi sa svojom obitelji u Frankfurtu, ali često putuje po zemljama regije i Europe. Njegova karijera, prvo kao pjevača, a kasnije kao menadžera, usko je povezana s početkom karijere pjevača Halida Bešlića (71), a sada je i progovorio o njemu.

Zajedno su započeli estradnu karijeru. "Naravno da jesmo. Sjećam se da smo se upoznali na jednom koncertu u Bosni. Tada sam vozio auto marke "Dijana 6" i planirao ga prodati te kupiti Golfa. Obećao sam ga Sinanu Sakiću, ali čim sam upoznao Halida, odmah mi je bio simpatičan – prvo kao čovjek, a zatim i kao pjevač. Halid se zainteresirao za moj auto, pa sam mu ga dao umjesto Sinanu. Od tada pa do danas, Halid je u Frankfurtu redovito kupovao nove automobile kod mene. Bilo su to zaista divna vremena. Naše prijateljstvo započelo je čak i prije nego što je Halid surađivao s Nazifom Gjivom. Kada je Nazif kasnije došao, nastao je pravi kaos", prisjetio se Saša prenosi Kurir.

Foto: Facebook

Na pitanje je li posjetio Halida u bolnici, rekao je: "Naravno da jesam, tri ili četiri puta. Halid je veliki borac i nastavit će se boriti." Dok je davao intervju, zazvonio mu je telefon – na drugoj strani bio je upravo Halid. Razgovarali su o sasvim običnim stvarima, a Halidov glas bio je isti kao i uvijek: snažan i pun odlučnosti. "Tko mene i Halida poznaje, zna koliko smo bliski. Ova situacija mi je jako teško pala. Najgore je što portali koriste njegovu bolest kako bi skupljali lajkove. To je strašno. Samo su liječnici kompetentni govoriti o njegovom stanju. Mi ostali možemo samo moliti za njegovo ozdravljenje. Halid je naviknuo biti u pokretu, među ljudima, i teško mu pada mirovanje, ali nema bolove i prima terapiju", rekao je Saša.

O novoj pjesmi Halida pod nazivom "Sejda", koju je za njega napravio bend Miligram, Saša je dodao: "Pjesma je fantastična. Halidu je njegova Sejda oduvijek bila sve. Njihova bliskost, ljubav i obitelj najveća su mu podrška. On je svoj mir, unatoč brojnim nastupima i putovanjima, uvijek pronalazio uz Sejdu, sina Dinu, snahu i unuka. To je prava rijetkost na estradi."

