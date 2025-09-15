Pogledajte kako se dobro odijenula! Grabar-Kitarović opet oduševila u moćnom odijelu

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) ponovno privlači pažnju u međunarodnim krugovima, ovaj put u Londonu. Na svom je Instagram profilu podijelila fotografije sa skupa koji je organizirala američka banka, ističući važnost otvorenog dijaloga u vremenu globalnih izazova.

„Ponosna sam što sam ponovno pozvana od strane "Bank of America", globalnog lidera u financijama, koji potiče dijalog među širokom investitorskom zajednicom u Londonu. U vremenu globalne nestabilnosti, ovakvi su razgovori važniji nego ikada za širu poslovnu i financijsku zajednicu“, poručila je Grabar-Kitarović.

No, osim poruka o financijskoj stabilnosti i međunarodnoj suradnji, pažnju javnosti privukao je i njezin izgled. U elegantnom odijelu koje savršeno naglašava njezinu vitku liniju, Grabar-Kitarović još jednom je pokazala da uz političku oštrinu i iskustvo uvijek zna uskladiti besprijekoran stil.

Očito je da Grabar-Kitarović i nakon predsjedničkog mandata ostaje aktivna na međunarodnoj sceni, a pritom njeguje i prepoznatljiv, sofisticiran izgled koji ne ostavlja ravnodušnim.

