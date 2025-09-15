Sofia Vergara propustila dodjelu Emmyja zbog hitnog odlaska u bolnicu

Poznata glumica, Sofia Vergara (53) nije prisustvovala ovogodišnjoj dodjeli Emmy nagrada zbog iznenadne zdravstvene poteškoće koja ju je odvela u bolnicu. Vergara, najpoznatija po ulozi Glorije Pritchett u seriji Modern Family, na Instagramu je objavila kako se spremala za odlazak na ceremoniju kad je dobila, kako je opisala, "najluđu alergiju oka". Fotografije koje je podijelila pokazuju otečeno desno oko te snimke iz bolnice tijekom liječenja uz poruku: „Nisam stigla na Emmyje, ali sam stigla u hitnu.“

Iako ove godine nije bila nominirana, Sofia je trebala uručiti nagradu za najboljeg glavnog glumca u ograničenoj ili antologijskoj seriji ili filmu. Tu su ulogu preuzele glumice Brittany Snow (39) i Malin Åkerman (47), a pobjedu je odnio Stephen Graham (52) za seriju Adolescence.

Foto: Chris Delmas/visual Press Agency

Sofia Vergara je tijekom karijere bila više puta nominirana za Emmyja, uključujući i za Netflixovu dramu Griselda, no nagradu još nije osvojila. Serija Modern Family dijeli rekord s Frasierom po broju osvojenih nagrada za najbolju humorističnu seriju, svaka s po pet pobjeda.

Foto: Profimedia

Podsjećamo, Sofia je svoju karijeru započela u Kolumbiji kao televizijska voditeljica i model, a međunarodnu slavu stekla je ulogom u popularnoj humorističnoj seriji Modern Family. Za tu ulogu osvojila je četiri nominacije za Emmy, četiri za Zlatni globus i četiri nagrade Screen Actors Guild. Iako je često nominirana za prestižne nagrade, još uvijek nije osvojila Emmy nagradu, no njezina popularnost i utjecaj u industriji ostaju neupitni. Osim glume, aktivna je i u poduzetničkim pothvatima te je jedna od najpoznatijih i najplaćenijih latinoameričkih glumica u Hollywoodu.

