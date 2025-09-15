Marco Cuccurin pozirao u prozirnoj košulji: 'Da zabilježimo čarobnu večer u Makedoniji'

Hrvatski influencer i YouTuber Marco Cuccurin na svojem Instagram profilu objavio je fotografije na kojima pozira u prozirnoj košulji s prednje strane ukrašenoj čipkom.

"Pa da zabilježimo čarobnu večer u Makedoniji i s postom na feedu. Košulja prozirnih rukava i leđa i sama tema koja je bila ‘biseri', a za mene nova prilika za eksperimentiranje. A zadnja slika je realna slika mojih sljepljenih leđa jer sam nosio sintetiku pa čisto da ne mislite da je sve svuda savršeno jer nije!", stoji u opisu ispod objave koja je dosad sakupila gotovo 3000 lajkova.

Svoj "look" Cuccurin je upotpunio lančićem s bisernim privjeskom i bisernom naušnicom na lijevom uhu, a nije zanemario ni šminku. Ovom se prigodom odlučio na nježnu i toplu šminku očiju te je ružičastim rumenilom naglasio obraze.

Pratitelji u komentarima na objavi nisu skrivali oduševljenje. "Marko zapalio Insta", "Ovaj makeup ti je sick", "Ovo nije ljudski kako prebrutalno izgledaš", pisali su neki.

U videu koji je objavio nedugo nakon, predstavio je pratiteljima dvije odjevne kombinacije i zamolio ih da u komentarima napišu koja im je bolja. Izgleda da je ipak druga, odnosno 'biserna' kombinacija odnjela pobjedu.

