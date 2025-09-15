Nakon prekida s poznatim glazbenikom, glumica na crvenom tepihu pokazala crno donje rublje

Glumica Dakota Johnson (35) na večeri Kering Foundation Caring for Women Dinner u New Yorku pojavila se u neobičajenoj haljini.

Pozirala je u crnoj, prozirnoj haljini s cvjetnim detaljima koja je otkrivala crni grudnjak i crne tange. Haljinu je kombinirala s jednostavnim crnim štiklama, a kosu je nosila u punđu uz minimalnu šminku. Nosila je duge smaragdno zelene naušnice.

Foto: Kgc-213/mpirw

Pred fotografima je pozirala iz svih kutova, a njezin odvažan izbor stylinga izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Fanovi su hvalili njezino samopouzdanje i modni odabir, dok su neki komentirali da haljina izgleda kao nekakva folije koja je bačena preko nje. Dio obožavatelja haljinu je prozvao "revenge dress" aludirajući na Chrisa Martina s kojim je glumica nedavno prekinula dugogodišnju vezu.

Foto: Kgc-213/mpirw

Podsjetimo, Johnson je prekinula vezu s frontmenom Coldplaya. Par je bio zajedno osam godina, čak su se i zaručili, a u posljednjih nekoliko mjeseci njihov odnos bio je pun uspona i padova. Prekid ovog ljeta, prema izvorima, djeluje konačno, a Johnson se na događaju pojavila bez zaručničkog prstena.

Foto:

POGLEDAJTE VIDEO: Svestrani frizer Goran vrhunski kuha, a ima i brojne hobije: 'Aranžiram cvijeće i za razvod braka'