Darko Lazić nakon napada kamatara: 'Sad će me strpati u gepek'

Prije nekoliko dana Kurir je izvijestio o incidentu u Beču u kojem je sudjelovao pjevač narodne glazbe Darko Lazić (33). Tijekom nastupa na privatnom slavlju, nekoliko muškaraca upalo je u prostoriju i nasilno ga odveli pred šokiranim gostima.

Prema bliskom izvoru, incident je navodno bio povezan s Lazićevim dugovima prema kamatarima.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Srpski pjevač dao prvu izjavu nakon incidenta

''Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pjevalo je nekoliko izvođača, a glavna zvijezda bio je Darko Lazić. Gazda mu je unaprijed platio i za četiri sata pjevanja pjevač je uzeo 14.000 eura. Sve je teklo u najboljem redu do polovice njegovog nastupa, kada su odjednom u salu ušli neki muškarci. Poslije smo saznali da su to bili kamatari od kojih je Darko posuđivao novac s kamatom, a nije vraćao na vrijeme. Kad ih je ugledao, Lazić je problijedio i doslovno se ukočio. Oni su mu istrgnuli mikrofon iz ruku i rekli da odmah krene s njima. Pjevač ih je poslušao i bez riječi otišao'', ispričao je izvor za Kurir.

Napetosti nisu prestale ni nakon završetka slavlja, a drama se nastavila i izvan prostorije gdje se događaj odvijao, privlačeći pažnju prisutnih i izazivajući dodatnu zabrinutost.

''Darka su strpali u automobil i negdje odvezli. Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da pjeva, a da su mu novac od ovog veselja, koji im nije prijavio, odmah uzeli. No, to nije bio kraj problema. Nakon nekoliko dana ti su Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unaprijed uzeo. On ih je poslije zvao da se ispriča i obećao im da će im pjevati besplatno na sljedećem veselju koje budu organizirali, ali da novac nema jer je sve morao dati kako bi vratio dugove. Tako su nekako riješili taj problem'', rekao je izvor za kraj.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Srpski pjevač se do sada nije izjašnjavao o ovoj temi, niti ju je opovrgnuo. Međutim, po povratku s nastupa, kada su ga novinari dočekali na aerodromu, Lazić je ipak dao kratku izjavu za medije, našalivši se na svoj račun povodom spekulacija da duguje veliku svotu novca.

"Sad će me strpati u gepek. Čekaju me kamatari", rekao je kroz smijeh za Blic.

Osim toga osvrnuo se i na zaradu: "Ljetna sezona je bila dosta tanja nego svih prethodnih godina, ali sve to dođe i prođe, takav period."

POGLEDAJTE VIDEO: Koncert u čast Gabi, Arsena i Matije Dedić: 'Ovo se mora redovito obilježavati...'