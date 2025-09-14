Ivana Knoll se nakon gaže zaputila u posebnu zemlju: Muškarac vukao njezinih pet kofera

Najpoznatija hrvatska navijačica, DJ i model Ivana Knoll (32) na svom Instagram profilu redovito informira vjerne pratitelje o svom privatnom i poslovnom životu.

Knoll se nakon odrađene gaže u Rabatu, glavnom gradu Maroka, zaputila u Marakeš zbog jednog posebnog razloga.

Pratitelj je imao posla s prtljagom

U Instagram Storyjima je otkrila o čemu se uistinu radi: "Gotova sam s nastupima, putujem u Marakeš kako bih ondje proslavila rođendan." Ivana će 16. rujna napuniti 33 godine, a proslavu planira održati u Marakešu, kao i uvijek dijeleći posebne trenutke s obožavateljima iz cijelog svijeta putem društvenih mreža.

Tijekom puta Ivana je pratitelje počastila prizorima iz automobila – snimala je spektakularan zalazak sunca dok se vozila prema odredištu.

Po dolasku u Marakeš prošetala je ulicama grada u ležernoj kombinaciji – bijeloj širokoj dugoj košulji, šilterici i sunčanim naočalama. U objavi na Instagramu pokazala je muškarca koji je gurao prikolicu s čak pet kofera njezine prtljage, dok je ona bezbrižno hodala iza njega.

U prolazu su je primijetili lokalni muškarci, a Ivana ih je prijateljski pozdravila uzvikom "jala, jala", na što su oni srdačno uzvratili.

Ivana je nedavno na svom Instagram profilu progovorila o tome koliko je teško biti zgodna DJ-ica: "Naravno, nekad možete lakše dobiti gažu zbog izgleda jer vas neke dvorane i klubovi zovu da puštate glazbu samo zato što im se sviđa kako izgledate. S druge strane, teško je steći kredibilitet u ovoj industriji jer je ona jako 'muški orijentirana'. Muškarci podcjenjuju žene, kao i uvijek, ali to se sada mijenja."

"Žao mi je svih DJ-ica koje su trebale sakriti koliko su seksi samo da budu prihvaćene. Prije je stvarno bilo tako. Vremena se mijenjaju i mislim da je najbolje što možete napraviti to da budete autentični i svoji. Mogu doći na gažu odjevena kao dečko, u crnoj majici i prljave kose, ali to nisam ja. Što vam donosim na pozornicu, ako ne donosim sebe? Budite svoji, zgodni ili ne", rekla je tada.

