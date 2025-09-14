ZABLISTALE /

Kolinda Grabar Kitarović u retro izdanju, Blanka Mateša u Louis Vuittonu: Nije im bilo konkurencije

Kolinda Grabar Kitarović u retro izdanju, Blanka Mateša u Louis Vuittonu: Nije im bilo konkurencije
Foto: Instagram

Kolinda i Blanka pojavile su se na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju

14.9.2025.
20:19
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju pozornost publike i medija, osim sportskog događaja, privukle su i poznata lica čiji je izbor odjeće privukao pažnju. Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (57) i Blanka Mateša (45) pojavile su se u izdanjima koja su jasno pokazala različite pristupe modi, a koji izazivaju divljenje.

Pogledajte što su Kolinda Grabar Kitarović i Blanka Mateša odjenule za ovu prigodu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @blanka.matesa

 

Kolinda Grabar Kitarović odabrala je široke hlače bijele boje s crnim točkicama, visokog struka i s pojasom vezanim u mašnu. Uz njih je kombinirala ružičastu košulju i tako postigla kontrast retro uzorka i suvremenih boja.

S druge strane, Blanka Mateša pojavila se u crnoj mini haljini Louis Vuittona s bijelim ovratnikom. Look je upotpunila diskretnim zlatnim nakitom, dok je raspuštena kosa dala završni dojam ležernosti.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ovo je nova albanska ministrica: Ima misiju, a jedino tradicionalno na njoj je - nošnja

Kolinda Grabar KitarovićBlanka MatešaOutfit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZABLISTALE /
Kolinda Grabar Kitarović u retro izdanju, Blanka Mateša u Louis Vuittonu: Nije im bilo konkurencije