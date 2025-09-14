Kolinda Grabar Kitarović u retro izdanju, Blanka Mateša u Louis Vuittonu: Nije im bilo konkurencije

Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju pozornost publike i medija, osim sportskog događaja, privukle su i poznata lica čiji je izbor odjeće privukao pažnju. Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (57) i Blanka Mateša (45) pojavile su se u izdanjima koja su jasno pokazala različite pristupe modi, a koji izazivaju divljenje.

Pogledajte što su Kolinda Grabar Kitarović i Blanka Mateša odjenule za ovu prigodu.

Kolinda Grabar Kitarović odabrala je široke hlače bijele boje s crnim točkicama, visokog struka i s pojasom vezanim u mašnu. Uz njih je kombinirala ružičastu košulju i tako postigla kontrast retro uzorka i suvremenih boja.

S druge strane, Blanka Mateša pojavila se u crnoj mini haljini Louis Vuittona s bijelim ovratnikom. Look je upotpunila diskretnim zlatnim nakitom, dok je raspuštena kosa dala završni dojam ležernosti.

