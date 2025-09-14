Emma Heming otkrila najtežu odluku u životu: Preseljenje Brucea Willisa promijenilo je sve

Emma Heming (47), supruga Brucea Willisa (70), otkrila je kako je preseljenje njenog supruga u drugi dom utjecalo na njihov odnos uslijed njegove borbe s frontotemporalnom demencijom.

Glumcu je 2023. godine dijagnosticirana ova teška bolest, koja uzrokuje postepeni gubitak kognitivnih funkcija te utječe na jezik i osobnost. Nakon dijagnoze, Willis se povukao iz Hollywooda, a Emma se posvetila obitelji kako bi lakše prošli kroz teške promjene koje su uslijedile, piše Daily Mail.

Bruceovo preseljenje pozitivno utjecalo na obitelj

Par je u braku 16 godina i imaju dvije kćeri, Mabel (13) i Evelyn (11). U intervjuu za The Sunday Times, Emma je otkrila kako je Bruceovo preseljenje u drugi dom, u kojem mu je na raspolaganju tim stručnjaka koji brine o njemu 24 sata, bila jedna od najtežih odluka koje je ikada morala donijeti. Iako je odluka bila izuzetno teška, na kraju se pokazala kao najbolja za njihovu djecu jer im je omogućila stabilnost, a Emma se tako umjesto uloge skrbnice ponovno fokusirala na svoju ulogu bračne partnerice.

"Unatoč tuzi i teškoćama, smatram da je to bila ispravna odluka — kako za njega, tako i za našu djecu i mene. Na kraju sam se mogla vratiti svojoj ulozi žene, što smatram pravim darom", ispričala je.

Bruceovo preseljenje omogućilo mu je veću neovisnost, a Emma je otkrila da svakog petka uživa u druženjima s prijateljima. "To je obitelji i prijateljima omogućilo da imaju vlastito iskustvo s njim, bez mog nadzora i opterećivanja o tome kako će se gosti ponašati ili reagirati", objasnila je.

Kćeri su se prilagodile novoj situaciji pa bi nakon škole provodile vrijeme s Bruceom, sjedeći mu u krilu ili trčeći po vrtu. Emma je naglasila da su svjesne njegove bolesti. "One ne očekuju od njega da bude nešto što nije, niti da nešto napravi. Prilagodile su se i sada znaju kako se ponašati u njegovoj prisutnosti", dodala je.

Emma je otkrila kako se nose s napredovanjem Bruceove bolesti: "Imamo jedinstven način komunikacije. Zahvalna sam što je moj suprug još uvijek tu."

U dokumentarnom specijalu "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey", Emma je otkrila da je Bruce preselio u kuću koja bolje odgovara njegovim potrebama, s cijelim timom koja skrbi o njemu. "Bruce bi to htio za našu djecu. Želio bi da imaju dom koji je prilagođen njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je.

Emma i njihove kćeri često ga posjećuju, a obitelj se trudi provoditi kvalitetno vrijeme zajedno, gledajući filmove ili boraveći vani. "Ta kuća je ispunjena ljubavlju, toplinom i smijehom. Divno je vidjeti kako prijatelji i obitelj i dalje dolaze te pozitivno utječu na njega", dodala je.

Također je istaknula izazove s kojima se suočavaju skrbnici: "Često ih se osuđuje, što samo pokazuje da ljudi često imaju mišljenje bez stvarnog razumijevanja situacije."

Sada je odlučila podijeliti svoje iskustvo s drugima, kako bi pomogla onima koji se nalaze u sličnim situacijama, ističući važnost svijesti o neurodegenerativnim bolestima i podršci skrbnicima.

