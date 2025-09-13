Irisin otac je nekad žario i palio filmskom scenom, a ona sada osvaja modne piste

Iris Law (24), kći glumca Judea Lawa (52) i glumice Sadie Frost (60), privukla je pažnju javnosti na Tjednu mode u New Yorku na reviji brenda Off-White.

Poznata po svom jedinstvenom stilu i umjetničkom izražavanju, Iris je krenula roditeljskim stopama gradeći karijeru u kreativnim vodama, ali je umjesto filmske izabrala modnu industriju.

Početak karijere

Iris je svoju modnu karijeru započela u dobi od 16 godina, a njezin uspon bio je iznenađujući. U intervjuu za Interview Magazine iz 2017. godine, Iris je izjavila: "Uspjeh me iznenadio više nego išta drugo."

Od tada je postala zaštitno lice kampanja za brendove poput Burberry Beauty, Miu Miu i Calvin Klein. Iris se bavi modelingom, fotografijom i slikarstvom.

Tijekom godina, radila je s nekim od najpoznatijih modnih fotografa i stilista, što joj je omogućilo da izgradi prepoznatljiv osobni stil. Njena sposobnost kombiniranja klasične elegancije i suvremenih trendova istaknula ju je među mladim modelima. Osim mode, Iris se sve više fokusira i na umjetničke projekte, posebno fotografiju i slikarstvo.

Obiteljski utjecaj i odgoj

Iako je dijete poznatih roditelja, Iris ističe da njezino odrastanje nije bilo tipično za svijet slavnih. U intervjuu za The Standard iz 2021. godine, izjavila je: "Roditelji su me naučili što je ispravno i važno u životu."

Obitelj je imala značajan utjecaj na njezin stil i umjetnički izraz. Iris Law često privlači pažnju svojom sličnošću s ocem, glumcem Judeom Lawom. Njezine izražene crte lica i osobni stil nerijetko uspoređuju s očevim, a u intervjuu za Teen Vogue Iris je priznala: "Prijatelji mi često kažu da izgledam kao tata, i moram priznati, sviđa mi se ta usporedba."

