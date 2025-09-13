Kći Zdravka Čolića ruši internet, on jednom ispalio: 'Pa je** ga'

Kćeri bosanskohercegovačkog pjevača Zdravka Čolića (74) privlače veliku pažnju, dok je starija Una (23) vrlo aktivna na društvenim mrežama i prati najnovije trendove, mlađa Lara (19) objavljuje tek povremeno. No, svaka njezina objava na Instagramu izazove velik interes i mnoštvo reakcija pratitelja.

U posljednjoj objavi na Instagramu, Lara je objavila nekoliko fotografija iz restorana, a mnogi pratitelji nisu mogli ne primijetiti da je sve više sličnija sestri Uni.

Čolićev ponos, ali i briga

"Prelijepa si", "Što si starija sličiš svojoj sestri", "Lijepa! Divan osmijeh", glasili su neki od komentara.

Lara je nedavno za ljetnu destinaciju za odmor odabrala turski grad Bodrum, a koliko joj se ondje svidjelo, otkrila je pratiteljima na društvenim mrežama objavljujući brojne fotografije iz noćnih izlazaka.

Privatni život Lare Čolić nerijetko je u fokusu javnosti, ponajviše zbog njezine veze s Andrijom Đ., sinom vlasnika poznatog lanca teretana. Njihova ljubavna priča trajala je nešto više od godinu dana, a iznenadni prekid potaknuo je brojna nagađanja.

Foto: Nikola Cutuk/pixsell

Pjevač se u ulozi roditelja ostvario kasnije u životu, a upravo to opisuje kao najljepši dar koji mu se mogao dogoditi. Iako nerado govori o obitelji, Zdravko Čolić, koji sa suprugom Aleksandrom ima dvije kćeri Unu i Laru, nekoliko puta je naglasio kako mu je roditeljstvo najzahtjevnija, ali i najvažnija uloga.

"Nisam strog u svakom trenutku, ali mogu biti kad je potrebno. Ipak, očekujem da se moje kćeri znaju snaći u životu, da ne budu samo povlaštene zbog mog imena", rekao je popularni pjevač jednom prilikom i priznao da kćeri znaju biti pomalo razmažene.

"Nisam previše discipliniran, ali jesam kad treba. Svojoj djeci to govorim stalno. Imam dvije kćeri koje su razmažene, naravno. Pa je** ga, i ja bih bio razmažen da sam... Mi šaljemo, dajemo, što treba, ali, opet bih očekivao više od njih", dodao je.

