Jana Koščak trenira šest puta tjedno: 'Možda propustim izlaske, ali se ne osjećam uskraćeno'

Samo joj je 19 godina, a već je upisala svoje ime u povijest hrvatske i svjetske atletike. Jana Koščak (19), mlada atletičarka iz Varaždina, u sedmoboju i petoboju ruši rekorde, osvaja europska i svjetska zlata i potvrđuje da pred njom stoji velika sportska budućnost.

Foto: Renato Branđolica

Rođena 2006. godine, Jana je već višestruka državna i svjetska juniorska prvakinja, vlasnica brojnih rekorda te prva Hrvatica koja je u seniorskom petoboju srušila hrvatski rekord.

Uz podršku oca Patrika, koji joj je ujedno i trener, te sestre Klare, nekadašnje državne rekorderke u sedmoboju, Jana je izgradila karijeru koja iz godine u godinu raste. No, unatoč medaljama i titulama, poznata je po svojoj skromnosti i zrelosti.

U razgovoru za Net.hr otkrila nam je kako izgleda život jedne od najvećih nada hrvatskog sporta, koje rituale ima prije natjecanja, koliko joj znače prijatelji i gdje se vidi za pet godina.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Tko je Jana Koščak kada nije vrhunska sportašica?

Iskreno, kad se maknem od sporta, volim raditi stvari koje su mojim vršnjacima „normalne“. Najčešće sam s prijateljima, jer mi je bitno da i dalje živim normalan život, a ne samo trening i natjecanja.

Jana, s tek 19 godina već ste europska i svjetska prvakinja. Jeste li ponosni na sebe?

Jesam, stvarno sam ponosna jer znam koliko sam truda i odricanja uložila da dođem do ovih titula. Ali isto tako mislim da me to ne smije previše uzbuđivati – ovo mi je tek početak i želim još puno napredovati.

Kada se osvrnete, koji vam je trenutak u karijeri dosad ostao najposebniji?

Definitivno osvajanje zlata na ovogodišnjem Europskom juniorskom prvenstvu. Ne zbog zlata, već zbog načina na koji sam do njega došla – borbom na zadnjoj i najtežoj disciplini, utrci na 800 metara.

Višeboj je iznimno zahtjevan – u kojoj disciplini najviše uživate, a koja vam je najveći izazov?

Najdraža disciplina mi je skok u vis jer mi je to i najjača disciplina na kojoj osvojim najveći broj bodova. A najmanje mi je drago trčanje, pogotovo utrka na 800 metara jer je užasno bolna i zahtjevna, psihički i fizički.

Gdje točno trenirate i kako izgledaju vaši treninzi tijekom godine?

Treniram u svom rodnom gradu Varaždinu na stadionu Sloboda i članica sam Atletskog kluba „Sloboda“ iz Varaždina. Treniram oko šest puta tjedno, a treninzi traju između 2 i 3 sata - razlikuju se ovisno o dijelu sezone u kojem se nalazim. Ljeti treniram isključivo u Varaždinu jer su uvjeti odlični, a zimi najčešće putujemo na pripreme u Portugal, Španjolsku ili neke druge toplije krajeve.

Osjećate li da zbog sporta i predanosti treninzima propuštate neke stvari u životu koje vaši vršnjaci imaju?

Pa iskreno, možda neke stvari i propustim – izlaske, rođendane s ekipom – ali meni to uopće ne pada teško jer znam zašto to radim i što mi sport daje. Naravno da nekad poželim biti bez obaveza kao moji vršnjaci, ali sport mi daje toliko lijepih iskustava da se nikad ne osjećam uskraćeno.

Vaš tata vam je ujedno i trener, a sestra Klara također je atletičarka. Razgovarate li kod kuće samo o sportu ili imate pravilo da o tome ne govorite nakon treninga?

Doma pričamo o svemu, kao i sve druge obitelji, pa tako i o sportu. Svi jako pratimo atletiku, ali i druge sportove, tako da su aktualna natjecanja i rezultati uvijek jedna od tema razgovora.

Kako rješavate razmirice – s obzirom na to da vam je tata i trener i da živite zajedno?

Naravno da bude razmirica, pogotovo jer smo stalno zajedno – i kod kuće i na treningu. Ali uvijek to brzo riješimo, jer znamo da smo u istom timu i da oboje želimo najbolje.

Imate li rituale prije velikih natjecanja: neku sretnu pjesmu, hranu ili sitnicu koja vam daje energiju?

Imam neke čudne rituale, ali od ovih „normalnijih“ istaknula bih hranu. Tijekom natjecanja uvijek jedem gumene bombone.

Foto: Profimedia

Imate li vremena za prijatelje ili možda neki hobi? Kako izgleda vaš uobičajeni dan?

Iskreno, sport mi uzme najveći dio dana, ali uvijek se trudim izdvojiti vrijeme za ekipu. Moj uobičajeni dan je dosta popunjen treninzima i obavezama, a donedavno i nastavom, ali naučila sam se organizirati. Prijatelji i druženja mi puno znače, pa uvijek nađem način da ih uklopim.

Kada ne trenirate, što najviše volite raditi – filmovi, knjige, druženja, moda?

Kad ne treniram, volim kombinirati stvari koje me opuštaju i zabavljaju. Najviše uživam u druženjima s prijateljima – izaći na kavu, prošetati, smijati se i pričati gluposti. Volim i filmove i serije kad želim samo odmoriti mozak, a volim ići i u shopping te provoditi vrijeme s obitelji. Bitno mi je da taj trenutak slobodnog vremena iskoristim da se opustim i napunim baterije za treninge i natjecanja.

Foto: Instagram

Gdje se vidite za pet godina?

Vidim se kao netko tko i dalje voli svoj sport i postiže ciljeve, ali i kao osoba koja uživa u svakodnevnim stvarima – s prijateljima i obitelji – i koja je ispunjena i na privatnom i na profesionalnom planu. Nadam se da ću i dalje biti u vrhunskom sportu, ali i da ću putovati, upoznavati ljude i učiti nove stvari izvan sporta.

Da niste atletičarka, što biste bili?

Definitivno bih se i dalje bavila sportom, ako ne profesionalno onda rekreativno. Vjerojatno bih se više posvetila stvarima koje volim, primjerice društvu, obitelji, putovanjima i kuhanju.

Foto: Igor Kralj/pixsell

