Udala se Thompsonova nećakinja, pogledajte prve fotografije s vjenčanja

Prve fotografije s vjenčanja nećakinje pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković, već su osvanule na društvenim mrežama. Lejdi je danas izgovorila sudbonosno "da" svom odabraniku, profesionalnom plesaču Ivanu Jarnecu.

Foto: Instagram

Na svadbenom slavlju, koje se održalo u Zagrebu, Lejdi je zablistala u dugoj čipkastoj vjenčanici bez naramenica, s odvojenim rukavima, a savršen kroj dodatno je naglasio njezinu skladnu figuru.

Foto: Instagram

Čipka oko vrata upotpunila je njezin elegantan izgled, dok su Ivan i Lejdi cijelo vrijeme zračili srećom i osmijehom.

Podsjetimo, mladenka je ranije otkrila da će imati i drugo slavlje u Dalmaciji, a sama priprema vjenčanja išla je glatko.

"Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'", otkrila nam je Lejdi nedavno.

Iako organizacija vjenčanja zna biti zahtjevna, Lejdi je preuzela glavnu ulogu.

"Možemo se svi složiti da su mladenke uključenije oko organizacije vjenčanja. Ipak smo mi te koje od malena sanjamo o tom danu. Ali ne mogu reći da Ivan nije uključen, on želi da bude modernije, a ja tradicionalnije, pa se nađemo na nekoj sredini uz dogovor", poručila nam je.

