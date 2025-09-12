Šime i Marinela iz Gospodina Savršenog ponovno zajedno: 'Stvoreni ste jedno za drugo'

Šime Elez i Marinela, koje je publika upoznala u showu Gospodin Savršeni, iznenadili su pratitelje zajedničkim videom na Instagramu.

Na videu zajedno piju kavu, a u objavi su poručili: ''Godinu dana nakon'', dok je Marinela dodala i zagonetnu rečenicu: ''Što se sada događa?''

Objava je odmah privukla pažnju i izazvala lavinu komentara. Fanovi su pisali: ''Stvoreni ste jedno za drugo'', ''Preslatki ste“,''Super ste, baš vas je lijepo opet vidjeti zajedno''.

Podsjetimo, Šime je u finalu showa izabrao Vanju, no njihova veza nije potrajala kada su se kamere ugasile. U međuvremenu se u javnosti povezivao s Majom Šuput – često su putovali zajedno, a blizak odnos pokazali su i u Majinom glazbenom spotu.

