A GDJE JE ŠUPUTICA? /

Šime i Marinela iz Gospodina Savršenog ponovno zajedno: 'Stvoreni ste jedno za drugo'

Šime i Marinela iz Gospodina Savršenog ponovno zajedno: 'Stvoreni ste jedno za drugo'
Foto:

Iznenadili objavom na Instagramu

12.9.2025.
14:01
Hot.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šime Elez i Marinela, koje je publika upoznala u showu Gospodin Savršeni, iznenadili su pratitelje zajedničkim videom na Instagramu.

Na videu zajedno piju kavu, a u objavi su poručili: ''Godinu dana nakon'', dok je Marinela dodala i zagonetnu rečenicu: ''Što se sada događa?''

Objava je odmah privukla pažnju i izazvala lavinu komentara. Fanovi su pisali: ''Stvoreni ste jedno za drugo'', ''Preslatki ste“,''Super ste, baš vas je lijepo opet vidjeti zajedno''.

Podsjetimo, Šime je u finalu showa izabrao Vanju, no njihova veza nije potrajala kada su se kamere ugasile. U međuvremenu se u javnosti povezivao s Majom Šuput – često su putovali zajedno, a blizak odnos pokazali su i u Majinom glazbenom spotu.

Šime i Marinela iz Gospodina Savršenog ponovno zajedno: 'Stvoreni ste jedno za drugo'
Foto:

POGLEDAJTE VIDEO: Svestrani frizer Goran vrhunski kuha, a ima i brojne hobije: 'Aranžiram cvijeće i za razvod braka'

Gospodin SavršeniMaja šuputŠime Elez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
A GDJE JE ŠUPUTICA? /
Šime i Marinela iz Gospodina Savršenog ponovno zajedno: 'Stvoreni ste jedno za drugo'