LIJEPE VIJESTI /

Marko i Mura Klara iz ‘Braka na prvu’ postali roditelji: Poznat spol bebe

Marko i Mura Klara iz ‘Braka na prvu’ postali roditelji: Poznat spol bebe
Foto: RTL

Beba je stigla uoči Markovog rođendana

12.9.2025.
13:21
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši sudionici sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", Mura Klara i Marko otkrili su sretne vijesti na društvenim mrežama. Naime postali su roditelji dječaka. 

Marko i Mura Klara iz ‘Braka na prvu’ postali roditelji: Poznat spol bebe
Foto: Instagram

“Sine moj”, napisao je Marko na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj drži malenoga u naručju pa dodao: “Život svoj, ljubav, sve ću mu dati.” Beba se rodila uoči Markovog rođendana.

Podsjetimo, Mura Klara i Marko upoznali su se u trećoj sezoni showa, a klik između njih dogodio se odmah prve večeri. Tijekom ostatka eksperimenta odlučili su očuvati svoju vezu, a nekoliko mjeseci kasnije i vjenčali. Na njihovom vjenčanju bila je i ekipa RTL.hr-a, a mladencima je poruku poslala i Neda Ukraden, čija je Mura Klara velika obožavateljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Romantična duša s jasnim kriterijima

Mura KlaraBrak Na PrvuRođenje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIJEPE VIJESTI /
Marko i Mura Klara iz ‘Braka na prvu’ postali roditelji: Poznat spol bebe