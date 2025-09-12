Marko i Mura Klara iz ‘Braka na prvu’ postali roditelji: Poznat spol bebe
Beba je stigla uoči Markovog rođendana
Bivši sudionici sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", Mura Klara i Marko otkrili su sretne vijesti na društvenim mrežama. Naime postali su roditelji dječaka.
“Sine moj”, napisao je Marko na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj drži malenoga u naručju pa dodao: “Život svoj, ljubav, sve ću mu dati.” Beba se rodila uoči Markovog rođendana.
Podsjetimo, Mura Klara i Marko upoznali su se u trećoj sezoni showa, a klik između njih dogodio se odmah prve večeri. Tijekom ostatka eksperimenta odlučili su očuvati svoju vezu, a nekoliko mjeseci kasnije i vjenčali. Na njihovom vjenčanju bila je i ekipa RTL.hr-a, a mladencima je poruku poslala i Neda Ukraden, čija je Mura Klara velika obožavateljica.
