Neočekivani trenutak na pisti: Marko Bošnjak nakon svojih izjava o Kirku zapalio cigaretu i zatvorio reviju

Zagreb Design Week 2025 ponovno je okupio kreativce, dizajnere i zaljubljenike u modu, ovaj put kroz dvotjedni program koji je spojio suvremeni dizajn, održivost i osobni izričaj. Prvi tjedan održan je u prostoru Jadran Filma, pod temom “Stvarnosti koje dijelimo”, a drugi dio program održat će se po različitim lokacijama centra Zagreba.

Foto: Net.hr

Na modnim revijama predstavljene su raznolike kolekcije; Vlaaz je otvorio svilenim proljetnim kombinacijama u kolekciji Proljeće/Ljeto, Helen Kelen je kroz Synthex 2.0 istražila utjecaj glazbene subkulture, Morell je u After Us, Moss spojio ekologiju i postapokaliptičnu estetiku, dok je Matea Ribičić iz Matee Creative Studio kroz Neo50’s reinterpretirala retro budućnost. Norgate je kolekcijom Timeless Treasures odao počast klasičnoj eleganciji, Dada i Dunda predstavile su slavonijom inspirirane kreacije kolekcije Slavonika, a Salicula je kroz Primary Skin prenijela osjećaj vizualne prezasićenosti modernog čovjeka.

Foto: Net.hr

Reviju je zatvorio pjevač Marko Bošnjak (21) koji je zapalio cigaretu na vrhu piste. "Bilo mi je jako ugodno na reviji, posebno jer sam nosio Helen Kelen kolekciju koja je inspirirana tehno i elektronskom glazbom, što je i meni blisko. Bilo mi je zanimljivo pokazati se u drugom svjetlu", rekao je Marko. Za njega, dobar outfit je onaj u kojem se može iskreno izraziti i osjećati dobro. Paljenje cigarete na pisti je komentirao kroz smijeh "Kate Mess, Kate Moss - Jarac u horoskopu, ja isto”.

Foto: Net.hr

U publici su se našla i brojna mlada poznata lica, među njima i glazbenici Lana Mandarić (23) i Antonio Abe (28). Lana je pohvalila raznolikost kolekcija: "Svaki dizajner unio je nešto svoje, a kod svakog sam primijetila komad koji me impresionirao. Volim kad me odjeća potakne da izađem iz komfort zone." Antonio je istaknuo originalnost dizajna: "Cijenim kada odjeća nije tipična, kada odmah znaš da ovog nema u trgovinama. Dobar outfit ovisi o tome tko ga nosi i kako se u njemu osjeća."

Foto: Net.hr

Svojom kolekcijom Primary Skin oduševila je dizajnerica Nika Vrbica (Salicula), koja inspiraciju crpi iz prirode, održivosti i vizualne zasićenosti modernog čovjeka: "Željela sam da uzorci i boje prenesu osjećaj prezasićenosti informacijama, onako kako se često osjećamo zbog društvenih mreža."

