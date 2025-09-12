Serija koja je prodrmala regiju konačno stiže! Dragan Bjelogrlić u nemilosrdnoj borbi za moć u drugoj sezoni 'Tajkuna'

Borba za moć je nemilosrdna, a među tajkunskom elitom ona nikada ne prestaje. Napetost, spletke, zavjere, preokreti - druga sezona hvaljenog 'Tajkuna' konačno stiže, a premijerno i ekskluzivno će je imati prilike pratiti korisnici platforme Voyo od 19. rujna.

U glavnoj ulozi briljira Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnog glumišta utjelovljuje antijunaka Vladana Simonovića. Bjelogrlić je drugu sezonu 'Tajkuna' ocijenio još jačom i boljom od prve, u njoj se glavni protagonist suočava s najtežim - prisiljen je izabrati između obitelji i posla, a istodobno je uhvaćen u mrežu spletki i zavjera tajkunske elite.

Foto: Voyo

Druga sezona donosi nove nevolje vlasniku Sigme, suočava se s novim poslovnim izazovima, no sve pada u vodu kada se njegova kći Mila vrati kući drogirana i zlostavljana. Dramatični događaji pokreću priču punu napetosti, preokreta i tajni koje će isplivati na površinu.

Kompleksnost lika Bjelogrlić je fino nijansirao, suočavajući gledatelja s kontroverznim tajkunom koji je donekle žrtva vlastitog složenog karaktera. Moć je opojna i opasna, a svaka odluka ima posljedicu. Dragan Bjelogrlić sjajno je portretirao čovjeka koji se nosi s unutarnjim demonima, a kvaliteti serije doprinose i sjajan scenarij te najviši produkcijski standardi.

Foto: Voyo

Uz karizmatičnog Bjelogrlića, u drugoj sezoni 'Tajkuna' igraju brojna poznata imena glumačke scene - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović. Ekipi popularne serije pridružuje se i zvijezda domaće umjetničke scene - glumac i redatelj Dejan Aćimović. Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, režirao ju je Miroslav Tadić, a njihov 'Tajkun' osvojio je publiku i kritiku širom regije.

Foto: Voyo

Ima li baš sve cijenu? Doznajte 19. rujna u premijeri druge sezone 'Tajkuna' - ekskluzivno na platformi Voyo.

