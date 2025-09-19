Kakva ljepotica! Nećakinja Lejdi se udala, ali Thompsonova kći oduševila: Osvanula snimka

Nećakinja glazbenika Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković prošlog je vikenda rekla “sudbonosno da” plesaču Ivanu Jarnecu. O njihovom vjenčanju se dugo pričalo, a Lejdi i nakon toga dijeli lijepe trenutke s tog posebnog dana, a sada je u jednom od njezinih videozapisa viđena i Thompsonova kći; Diva Marija.

Naime, Lejdi je na svom Instagramu objavila emotivan video u kojem se zahvalila kumi i djeverušama koje su je podržavale na vjenčanju. Među djeverušama bila je i Thompsonova kći. Kao i ostale djeveruše, Diva Marija nosila je elegantnu svijetloplavu haljinu i imala je kosu podignutu u visoki rep.

Podsjetimo, Diva Marija ima samo 18 godina, ali već je privukla pažnju javnosti. Na svojoj maturalnoj zabavi zablistala je u ljubičastoj haljini dizajnerice Matije Vuice. Sama Vuica je objavila fotografije Divinih trenutaka s maturantske večeri, uz komentar: “Divna maturantica Diva Perković”. Thompson i njegova supruga Sandra imaju još četvero djece: sinove Šimuna i Antu Mihaela, te blizanke Katarinu i Cvitu.

