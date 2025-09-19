Glavna zvijezda serije 'Emily in Paris' zabrinula fanove zbog izgleda, ponovno boluje od anoreksije?

Lily Collins (36) britansko-američka glumica, najpoznatija po ulozi Emily u seriji ''Emily in Paris'', u prošlosti se borila s poremećajem prehrane, o čemu je iskreno progovorila i kroz autobiografsku knjigu i kroz film To the Bone. Danas je posvećena glumi i pisanju, a ističe i važnost razgovora o mentalnom zdravlju i brigu zbog pritisaka s kojima se mladi suočavaju.Tvrdi kako pazi na svoje zdravlje i vodi računa o prehrani, no kada se pojavi u javnosti mnogi komentiraju kako je premršava. Kako danas izgleda - pogledajte u našoj galeriji.