Glavna zvijezda serije 'Emily in Paris' zabrinula fanove zbog izgleda, ponovno boluje od anoreksije?

Glavna zvijezda serije 'Emily in Paris' zabrinula fanove zbog izgleda, ponovno boluje od anoreksije?
Foto: Profimedia
Lily Collins rođena je 18. ožujka 1989. u Guildfordu, Surrey, u Engleskoj.
1 /22
Lily Collins (36) britansko-američka glumica, najpoznatija po ulozi Emily u seriji ''Emily in Paris'', u prošlosti se borila s poremećajem prehrane, o čemu je iskreno progovorila i kroz autobiografsku knjigu i kroz film To the Bone. Danas je posvećena glumi i pisanju, a ističe i važnost razgovora o mentalnom zdravlju i brigu zbog pritisaka s kojima se mladi suočavaju.Tvrdi kako pazi na svoje zdravlje i vodi računa o prehrani, no kada se pojavi u javnosti mnogi komentiraju kako je premršava. Kako danas izgleda - pogledajte u našoj galeriji. 

19.9.2025.
9:29
Lea Obelić
Profimedia
Lilly CollinsAnoreksija
Glavna zvijezda serije 'Emily in Paris' zabrinula fanove zbog izgleda, ponovno boluje od anoreksije?