Svojim jedinstvenim izgledom obilježila je cijelu jednu eru mode: Twiggy danas ima 76 godina

Lesley Hornby (76), poznata kao Twiggy, britanska je manekenka, glumica, pjevačica i kulturna ikona koja je svojim izgledom i stilom obilježila 1960-e godine. Rođena je na današnji dan 1949. u Londonu, a nadimak "Twiggy" (što znači "grana") dobila je zbog svoje iznimno vitke građe. U nastavku pogledajte kako je izgledao njezin život te koliko se promijenila otkad je bila na vrhuncu slave.