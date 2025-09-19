Svojim jedinstvenim izgledom obilježila je cijelu jednu eru mode: Twiggy danas ima 76 godina

WWE ZVIJEZDA /
Grudi je povećala s 20 godina, a zbog alkohola završila u zatvoru: Danas dominira hrvačkim ringom
Lesley Hornby (76), poznata kao Twiggy, britanska je manekenka, glumica, pjevačica i kulturna ikona koja je svojim izgledom i stilom obilježila 1960-e godine. Rođena je na današnji dan 1949. u Londonu, a nadimak "Twiggy" (što znači "grana") dobila je zbog svoje iznimno vitke građe. U nastavku pogledajte kako je izgledao njezin život te koliko se promijenila otkad je bila na vrhuncu slave.