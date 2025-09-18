S 13 godina je upucana, a sada trči s 24 šrapnela u tijelu na Svjetskom prvenstvu

Kada se Caroline Bredlinger pojavila na utrci na 800 metara na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, bilo je to zapravo pravo čudo. Austrijanka, naime, još uvijek nosi 24 fragmenta metaka u tijelu - svakodnevni podsjetnik na traumatično iskustvo.

Dogodilo se to 31. listopada 2014., kada se Noć vještica pretvorila u pravu noć užasa za tada 13-godišnjakinju. Bila je vani s prijateljicama u selu Großhöflein u Gradišću u Austriji kada je niotkuda upucana.

O traumatičnoj noći ispričala je za austrijski Kurier:

"U jednom trenutku pala sam s bolom u stražnjici kakvu nikada prije nisam osjetila. Cijela noga me boljela jer je dodirnula živac. Ležala sam na podu, plakala i nismo znali što se dogodilo."

Stravična istina izašla je na vidjelo tek kasnije u bolnici: Pijani muškarac nasumično je pucao u tom području puškom s balkona - i pogodio je!

Metak se rasprsnuo na njezinoj zdjeličnoj kosti, a 24 komadića metka ostala su zabijena u njezinom tijelu.

"Liječnici su smatrali da postoji veći rizik od oštećenja nečega što je još uvijek bilo netaknuto pokušajem uklanjanja. Stoga su odlučili ostaviti to unutra", rekla je Bredlinger koja posljedice osjeća i danas.

"Kad dugo sjedim, primjećujem da je nešto drugačije na mojoj lijevoj strani nego na desnoj. S jedne strane, često osjećam bol, na primjer, na dugim vožnjama autobusom na natjecanje ili kada letim. S druge strane, moja lijeva noga je i dalje slabija od desne."

Međutim, odustajanje nikada nije bila opcija za Austrijanku.

"Čak i s 13 godina, ležeći na tlu, moja prva ili druga misao bila je: 'Mogu li još trčati?' Odustajanje za mene nikada nije bila opcija."

Bredlinger je sada u životnoj formi – i natječe se na svom prvom Svjetskom prvenstvu. Njezin san je polufinale. Da bi to postigla, mora završiti barem treća u kvalifikacijama.

No, život je još jednom bio okrutan prema njoj. Barem, što se tiče ovog sportskog aspekta.

Caroline je naime, za dlaku promašila polufinale. Prve tri su joj pobjegle za osam stotinki.

"Trenutno je prava emotivna tura", rekla je 24-godišnja gradišćanka koja je završila peta s vremenom od 2:00.25 minuta. Čak ni 'pravilo vremena' nije bilo dovoljno za mjesto u polufinalu.

"Znala sam da ne mogu prerano krenuti naprijed i iscrpiti se pa sam čekala do 300 metara prije nego što sam napala. Iskoristila sam priliku i krenula naprijed, ali na kraju jednostavno nije bilo dovoljno u posljednjim metrima", objasnila je 24-godišnjakinja.

"Trenutno kroz mene prolazi jako puno emocija; zadovoljna sam, a istovremeno i nezadovoljna. Kvalificirala sam se za svoje prvo Svjetsko prvenstvo, mjesto u polufinalu bilo je nadohvat ruke, a sezona je bila nevjerojatna pa se nadam da će frustracija zbog eliminacije splasnuti za nekoliko dana na letu kući", rekla je Bredlinger.