Od 'Zabranjene ljubavi' do 'Sjena prošlosti': Pogledajte kako se mijenjala Jelena Perčin

Foto: Boris Scitar/pixsell
Od 'Zabranjene ljubavi' do danas: Vremeplov Jelene Perčin, glumice čija ljepota ne blijedi.
Još od prvih televizijskih dana u seriji Zabranjena ljubav, gdje je utjelovila sramežljivu slikaricu Anu Fijan, pa sve do najnovijih uloga u dramskoj seriji Sjene prošlosti, Jelena Perčin (44) postala je sinonim za sofisticiranost i glumačku svestranost. Kroz godine se uspješno transformirala u različite uloge – od fatalnih zavodnica do emotivnih junakinja – ali je uvijek ostajala vjerna svom prepoznatljivom stilu i prirodnom šarmu.

Danas, nakon više od dva desetljeća na sceni, Jelena Perčin ne samo da uživa status jedne od najcjenjenijih domaćih glumica, već i potvrđuje kako prava ljepota doista ne poznaje vrijeme.

U nastavku pogledajte fotogaleriju i prisjetite se kako se Jelena Perčin mijenjala kroz godine: od svojih prvih uloga do današnjih glamuroznih izdanja.

18.9.2025.
13:42
Hot.hr
Boris Scitar/pixsell
Jelena PerčinMladostFotogalerija
