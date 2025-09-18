Kadrovi o kojima upravo priča nogometni svijet: 'Sramotne scene, ponio se kao amater'

Atletico Madrid je u srijedu navečer gostovao na kultnom Anfieldu kod Liverpoola u 1. kolu Lige prvaka, a utakmica je završila dramom u posljednjim minutama. Virgil van Dijk postigao je pobjednički pogodak glavom u 92. minuti, kojim je donio slavlje navijačima Redsa i pobjedu domaćina 3-2.

Marca o incidentu.

Dobio izravni crveni

No, osim rezultata, pažnju je privukao i trener Atletica Diego Simeone. Argentinski stručnjak izgubio je živce nakon kasnog gola Virgila van Dijka, te se okrenuo prema tribinama i upustio u verbalni obračun s navijačima Liverpoola. Pokušao se argentinski strateg vratiti u svađu, nastala je velika gužva pored klupe Atletica, a pravorijek talijanskog suca Maurizija Marianija bio je crveni karton za Simeonea. Kamere su sve zabilježile, a sudac Maurizio Mariani nije imao razumijevanja.

Poznati španjolski dnevni sportski list Marca na svom web izdanju donosi detalje incidenta koji je odjeknuo nogometnim svijetom. Dakle, Diego Simeone imao je problema s dijelom publike, na koju je krenuo kad je Atletico dobio gol i morali su ga zadržavati članovi njegove momčadi i četiri člana osiguranja.

"El Cholo se žalio na geste nekoga u prvom redu tribina, tko mu je pokazivao srednji prst, što je na Anfieldu i u Engleskoj općenito gotovo u lice zbog blizine klupe tribinama. Zapravo, čak i tijekom neriješenog rezultata 2-2, ista osoba je viđena kako s jednim i dva srednja prsta i skandira klasično 'je*i se' u bezbroj prilika. Unatoč gorkim pritužbama trenera Atletica, koji je četvrtom sucu objasnio razlog svog stava i svoju reakciju na osjećaj isprovociranosti, sudac ih nije podržao, dobio je crveni karton i morao je vidno ljutito napustiti teren... usred još više zvižduka nekoliko navijača koji su se naginjali s balkona tunela svlačionice", navodi autor Marce.

AS piše sljedeće:

"Ovo je rezultat utakmice u Ligi prvaka 3-2 kojeg će Simeone uvijek pamtiti zbog napada na navijača. Van Dijk je nakon Atleticovog povratka preko Llorentea zabio neopisivim udarcem glavom, što je uzrokovala sramotnu scenu u kojoj se El Cholo ponio kao amater", ističe AS o situaciju koja je uslijedila poslije odlučujućeg pogotka.

Ovo nije prvi put da se Simeone sukobljava s engleskom publikom, budući da je 2022. napustio Old Trafford usred kiše boca na terenu. Prethodno je kažnjen s 20.000 eura zbog neprimjerenog ponašanja nakon genitalnih gestikulacija tijekom pobjede od 2:0 nad Juventusom protiv Cristiana Ronalda u utakmici 2019. Vidjet ćemo što će UEFA odlučiti nakon ovog isključenja, budući da su obično vrlo oprezni i malo im treba da bi izrekli strogu sankciju.

'Bio sam vrijeđan 90 minuta'

Nakon susreta Simeone je priznao da njegova reakcija nije bila primjerena.

“Moja gesta nije bila u redu. Bio sam vrijeđan svih 90 minuta i u jednom trenutku sam izgubio kontrolu. Treneri moraju ostati mirni, ali teško je kada neprestano trpiš uvrede,” rekao je.

AS o incidentu.

"Pričaju o tome kako će napraviti dobru predstavu, ali cijelu utakmicu te vrijeđaju iza leđa momčadi, a ti ne možeš ništa reći jer sam ja trener. Moja reakcija na uvredu nije opravdana, ali ne znaš kako je to biti vrijeđan 90 minuta bez prestanka", kasnije je objasnio trener Diego Simeone u emisiji Movistar.

"Bilo je uvreda tijekom cijele utakmice, uključujući i neprimjerene geste, ali ja sam taj koji mora ostati miran i sve trpjeti - uvrede i geste - jer si u poziciji u kojoj ne smiješ reagirati“, naveo je argentinski izbornik.

Što se tiče utakmice, Simeone je kazao sljedeće:

"Nismo imali sreće s prvim golom; izbacio nas je iz igre, ali s duhom i kvalitetom dečkiju, vratili smo se u igru. A s Llorenteom, koji je odigrao sjajnu utakmicu, podigli smo razinu, iako su jako dobri. I imali smo utakmicu na rubu sve dok nas sjajan gol Virgila nije ostavio s gorkim okusom u ustima, ali s duhom.“

Nije tu stao...

"I naravno, kada protivnik zabije gol taman na vrijeme, okreneš se i oni te nastave vrijeđati, i s napetošću, dogodi se što se dogodi. Sudac? Rekao mi je da razumije, ali se nadam da se Liverpool može poboljšati i ako utvrde tko je to učinio, bit će posljedica", kasnije je pojasnio o izbacivanju, prenosi Reuters.

Dodao je kako je uvjeren da će Liverpool reagirati i pronaći navijača koji ga je provocirao, ali nije želio otkriti koje su mu riječi upućene.

“Sudac je razumio što se događalo. To ne opravdava moju reakciju, ali važno je reći da nije došlo ni do kakvog fizičkog sukoba,” naglasio je Simeone.

Unatoč isključenju, trener Atletica pohvalio je svoju momčad koja se dva puta vraćala u igru, ali na kraju nije izdržala pritisak.

“Ponosan sam na karakter i borbenost igrača, borili smo se do samog kraja, ali detalji su odlučili utakmicu,” zaključio je.

