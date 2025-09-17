Simeone se zakačio s tribinama: Zaštitari ga jedva zadržali kad je krenuo u tučnjavu s navijačem

Trener Atletico Madrida Diego Simeone isključen je u kaotičnom okršaju protiv Liverpoola zbog sukoba s navijačem nakon što je Virgil van Dijk postigao pobjednički gol u posljednjoj minuti.

Momčad iz La Lige doživjela je sličnu sudbinu kao i svi koji su igrali protiv Liverpoola ove sezone, jer su se Redsi specijalizirali na pobjedničke golove u nadoknadama.

Liverpool je vodio 2-0 nakon samo šest minuta da bi kasnije Marcos Llorente dvaput na obje strane poluvremena izjednačio utakmicu. Međutim, Virgil van Dijk je u 92. minuti glavom pogodio dalji kut.

Slavlje je izbilo oko Anfielda, a ludorije jednog navijača pored klupe za klupu razljutile su razjarenog šefa Atletica, koji se suočio s jednim navijačem.

Zaštitari su uspjeli zadržati Simeonea prije nego što su ga i članovi njegovog stručnog stožera morali odvući.

Simeone je gestikulirao četvrtom sucu da je navijač provocirao pokazivajući srednji prst, ali nakon što se situacija smirila, dobio je crveni karton. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Foto: Profimedia

Liverpool je poveo zahvaljujući pomalo bizarnom golu Andyja Robertsona, koji je nesvjesno skrenuo slobodan udarac Mohameda Salaha u mrežu.

Salah je zatim udvostručio rezultat nekoliko minuta kasnije kada je prošao pored Jana Oblaka nakon što je lijepo kombinirao s Ryanom Gravenberchom.

Međutim, Marcos Llorente je pogodio mrežu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, prije nego što je ponovno pogodio volejem uz sretan odbijanac od Mac Allistera za izjednačenje rezultata na 2-2 manje od 10 minuta prije kraja.

Llorente je prethodno dva puta zabio 2020. na Anfieldu i izbacio Liverpool iz natjecanja, ali Atletico nije uspio ponovno zadati snažan udarac Redsima jer je Van Dijk bio na visini zadatka u sudačkoj nadoknadi.

