Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Stanišićeva ozljeda grozna je vijest za hrvatsku reprezentaciju jer su pred izabranicima Zlatka Dalića već u listopadu nove utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ozlijedio se tijekom utakmice svog Bayern Munchena protiv Chelseaja u 1. kolu lige prvaka.
Stanišić, koji se vratio nakon što je više mjeseci pauzirao zbog ozljede, u utakmici protiv Chelseaja bio je na terenu do 51. minute.
Poslije jednog duela u zraku sa Chelseajevim Moisesom Caicedom Stanišić se uhvatio za koljeno i ostao ležati na travnjaku.
Sam je uspio napustiti teren, no ozljeda ne izgleda bezazleno te bi ga mogla čekati nova pauza.
Njegova ozljeda je veliki udarac za Bayern, ali i za hrvatsku reprezentaciju jer su pred izabranicima Zlatka Dalića već u listopadu nove utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
