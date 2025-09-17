NESREĆA /

Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić

Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Foto: Profimedia

Stanišićeva ozljeda grozna je vijest za hrvatsku reprezentaciju jer su pred izabranicima Zlatka Dalića već u listopadu nove utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

17.9.2025.
22:52
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ozlijedio se tijekom utakmice svog Bayern Munchena protiv Chelseaja u 1. kolu lige prvaka.

Stanišić, koji se vratio nakon što je više mjeseci pauzirao zbog ozljede, u utakmici protiv Chelseaja bio je na terenu do 51. minute.

Poslije jednog duela u zraku sa Chelseajevim Moisesom Caicedom Stanišić se uhvatio za koljeno i ostao ležati na travnjaku.

Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Foto: Profimedia

Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Foto: Profimedia

Sam je uspio napustiti teren, no ozljeda ne izgleda bezazleno te bi ga mogla čekati nova pauza.

Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Foto: Profimedia
Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić
Foto: Profimedia

Njegova ozljeda je veliki udarac za Bayern, ali i za hrvatsku reprezentaciju jer su pred izabranicima Zlatka Dalića već u listopadu nove utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Gabrijel Veočić s broncom oko vrata otkrio pakleni plan za budućnost: 'Od malena imam jedan cilj...'

Josip StanišićZlatko DalićHrvatska Nogometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA /
Katastrofalna vijest za Dalića stigla iz Munchena: Ozlijedio se Josip Stanišić