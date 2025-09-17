ZA NE POVJEROVATI /

Nogometaši krenuli na utakmicu Lige prvaka pa završili polugoli na pisti, snimke obilaze svijet

Nogometaši krenuli na utakmicu Lige prvaka pa završili polugoli na pisti, snimke obilaze svijet
Foto: X/screenshot

Nogometaši Monaca sigurno nisu očekivali da će im se ovo dogoditi

17.9.2025.
20:28
SPORTSKI.NET
X/screenshot
Nogometaši Monaca u srijedu su krenuli na put u belgijski Brugge na utakmicu u 1. kolu Lige prvaka protiv Club Bruggea, no njihov let je otkazan zbog problema s klima uređajem u zrakoplovu.

Igrači su ušli u avion, no tamo je vrućina bila neizdrživa pa su krenuli skidati odjeću, brzo su svi bili u donjem rublju, a većina ih je izašla iz aviona na pistu.

"Avion nije mogao poletjeti zbog problema sa klima uređajima u avionu. Igrači su nakon svega završili na pisti samo u donjem rublju", pišu francuski mediji, a snimke njihove nevolje obilaze svijet.

Momčad Monaca sada čeka drugi let, kojime će stići u Brugge gdje ih u četvrtak čeka utakmica 1. kola Lige prvaka.

