Nogometaši krenuli na utakmicu Lige prvaka pa završili polugoli na pisti, snimke obilaze svijet
Nogometaši Monaca sigurno nisu očekivali da će im se ovo dogoditi
Nogometaši Monaca u srijedu su krenuli na put u belgijski Brugge na utakmicu u 1. kolu Lige prvaka protiv Club Bruggea, no njihov let je otkazan zbog problema s klima uređajem u zrakoplovu.
Igrači su ušli u avion, no tamo je vrućina bila neizdrživa pa su krenuli skidati odjeću, brzo su svi bili u donjem rublju, a većina ih je izašla iz aviona na pistu.
"Avion nije mogao poletjeti zbog problema sa klima uređajima u avionu. Igrači su nakon svega završili na pisti samo u donjem rublju", pišu francuski mediji, a snimke njihove nevolje obilaze svijet.
Momčad Monaca sada čeka drugi let, kojime će stići u Brugge gdje ih u četvrtak čeka utakmica 1. kola Lige prvaka.
