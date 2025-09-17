Nogometaši krenuli na utakmicu Lige prvaka pa završili polugoli na pisti, snimke obilaze svijet

Nogometaši Monaca u srijedu su krenuli na put u belgijski Brugge na utakmicu u 1. kolu Lige prvaka protiv Club Bruggea, no njihov let je otkazan zbog problema s klima uređajem u zrakoplovu.

Igrači su ušli u avion, no tamo je vrućina bila neizdrživa pa su krenuli skidati odjeću, brzo su svi bili u donjem rublju, a većina ih je izašla iz aviona na pistu.

"Avion nije mogao poletjeti zbog problema sa klima uređajima u avionu. Igrači su nakon svega završili na pisti samo u donjem rublju", pišu francuski mediji, a snimke njihove nevolje obilaze svijet.

🔴 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗥𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗗’𝗔𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡 ! 🛩️❌



Les joueurs se sont retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport. 😭 pic.twitter.com/A8YZHoEU1m — Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2025

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Momčad Monaca sada čeka drugi let, kojime će stići u Brugge gdje ih u četvrtak čeka utakmica 1. kola Lige prvaka.

