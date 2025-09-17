Kad majstor priča, ostali šute i slušaju: Henry pojasnio zašto 'najubojitiji napadač' mora još puno žganaca pojesti

Thierry Henry detaljno je analizirao igru Viktora Gyokeresa tijekom pobjede od 2-0 nad Athletic Bilbaom, a navijači Arsenala masovno hvale briljantan savjet legende Arsenala ljetnom pojačanju vrijednom 74 milijuna eura.

Legendarni napadač Arsenala ponudio je novoj zvijezdi Topnika Viktoru Gyokeresu vrijedne savjete nakon pobjede od 2-0 nad Athletic Bilbaom u Ligi prvaka.

Momčad Mikela Artete snažno je započela svoju kampanju Lige prvaka u Španjolskoj, a spominjana snaga Topnika u dubini došla je do izražaja dok su Gabriel Martinelli i Leandro Trossard postigli golove s klupe kako bi osigurali pobjedu koja je podigla samopouzdanje.

Međutim, švedski središnji napadač Gyokeres bio je taj koji je izazvao Henryjeve kritike tijekom svog komentatorskog nastupa na CBS Sportsu.

Bivši napadač Sportinga, koji se pridružio klubu iz sjevernog Londona ovog ljeta, propustio je zlatnu priliku da dovede svoju momčad u vodstvo u ranim fazama utakmice.

Nakon što je izbjegao zaleđe, Gyokeres je protutnjao do kaznenog prostora, no loš prvi dodir zatvorio je kut i nije uspio savladati Unaija Simona.

Prvi dodir

Pokazujući na ekran taktičke analize kako bi pokazao gdje je Gyokereov pogriješio, Henry je objasnio: 'Lopta mora ići ovdje i presjeći braniča. Nema šanse da te ti dečki uhvate ako pravilno kontroliraš loptu.'

'Imat će dvije prilike za to', dodao je bivši napadač Arsenala. 'A ovi braniči te neće sustići, ovaj ovdje čak ni ne gleda što se događa. Moli se. Njih dvojica se mogu samo pomoliti u ovom trenutku. Ali, taj prvi dodir Gyokeresa nije bio dobar.'

Micah Richards pitao je Henryja: 'Je li to stvar samopouzdanja ili tehnička stvar?'

Henry je odgovorio: 'Svi znamo da je zabijao, ali u gostima to mora biti gol. Trebao je imati igru ​​1 na 1. Samo kažem da je ovo razlika između vodstva od 1-0 i ostanka 0-0."

Ali općenito, Henry želi da navijači budu strpljivi s Gyokeresom, s visokim očekivanjima s obzirom na njegov ugled u Portugalu.

Prije utakmice, rekao je Betwayu: 'Uvijek je nepravedno jer kada govorim o napadaču, to ponekad donosi nepotreban pritisak, jer kad god nešto kažem, idem iznad i dalje.

'Ono što bih rekao o Gyokeresu je da ste vidjeli njegov gol protiv Athletic Cluba neki dan. Taj instinkt i razumijevanje za predviđanje ubačaja, odličan udarac glavom s mekim dodirom koji ga vodi na drugu stranu gola - on je prava devetka. To je gol devetke.'

'On nije Firmino tip devetke koji će se spustiti u vezni red. Želi biti u kaznenom prostoru, između vratnica, i sam je to rekao - molim te, daj loptu u kazneni prostor i posluži me.'

'Imate igrača koji je ubojica u šesnaestercu - brojke ne lažu - i imate momčad koja stvara puno prilika, tako da bi to trebala biti savršena kombinacija, ali morate shvatiti i da stvari ponekad ne kliknu odmah.'

Dio Henryjevog izlaganja pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'