Veliki hrvatski okršaj na elitnoj pozornici: Tudor na Kovača! Real prvi put bez Modrića

Tijek utakmica Lige prvaka od 21 sat pratite UŽIVO na portalu Net.hr

16.9.2025.
19:32
Juventus - Borussia 0 - 0

Real Madrid - Marseille 0 - 0

Benfica - Qarabag 0 - 0

Tottenham - Villarreal 0 - 0

Počela je nova sezona Lige prvaka. Najelitnije svjetsko nogometno natjecanje se vratilo s dva susreta od 18:45 te četiri u terminu od 21 sat. 

- U Bilbau je nula na poluvremenu, a PSV gubi doma od Union SG-a 2-0. Zabili su David Promise u devetoj minuti iz penala te Ait El Hadj u 39. minuti. Perišić je u početnom sastavu domaćina. Za 1-0 u Eindhovenu je zabio nekadašnji igrač Trnja. Više o tome pročitajte OVDJE

NAJAVA

Athletic Bilbao igra kod kuće protiv Arsenala u svom povratku u najelitnije natjecanje iz kojeg su Baski izbivali 10 godina. Istovremeno PSV Ivana Perišića u Eindhovenu igra protiv belgijskog Uniona SG-a. 

Od 21h Juventus Igora Tudora dočekuje Borussiju Dortmund Nike Kovača (da, i njegovog brata Roberta, također). Real Madrid po prvi put bez Luke Modrića dočekuje francuski Marseille, Benfica Franje Ivanovića azerbajdžanski Qarabağ, a Tottenham Villarreal. 

U srijedu se igra novih šest utakmica te u četvrtak isto toliko. 

Liga PrvakaUživoIgor TudorNiko KovačIvan PerišićFranjo IvanoviĆ
