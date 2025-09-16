Veliki hrvatski okršaj na elitnoj pozornici: Tudor na Kovača! Real prvi put bez Modrića

Juventus - Borussia 0 - 0

Real Madrid - Marseille 0 - 0

Benfica - Qarabag 0 - 0

Tottenham - Villarreal 0 - 0

Počela je nova sezona Lige prvaka. Najelitnije svjetsko nogometno natjecanje se vratilo s dva susreta od 18:45 te četiri u terminu od 21 sat.

- U Bilbau je nula na poluvremenu, a PSV gubi doma od Union SG-a 2-0. Zabili su David Promise u devetoj minuti iz penala te Ait El Hadj u 39. minuti. Perišić je u početnom sastavu domaćina. Za 1-0 u Eindhovenu je zabio nekadašnji igrač Trnja. Više o tome pročitajte OVDJE.

NAJAVA

Athletic Bilbao igra kod kuće protiv Arsenala u svom povratku u najelitnije natjecanje iz kojeg su Baski izbivali 10 godina. Istovremeno PSV Ivana Perišića u Eindhovenu igra protiv belgijskog Uniona SG-a.

Od 21h Juventus Igora Tudora dočekuje Borussiju Dortmund Nike Kovača (da, i njegovog brata Roberta, također). Real Madrid po prvi put bez Luke Modrića dočekuje francuski Marseille, Benfica Franje Ivanovića azerbajdžanski Qarabağ, a Tottenham Villarreal.

U srijedu se igra novih šest utakmica te u četvrtak isto toliko.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'