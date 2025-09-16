Dvaput je bio najbolji strijelac Dinama: Sada će nositi dres drugoligaša

Nekadašnji napadač zagrebačkog Dinama Armin Hodžić novi je igrač slovenskog drugoligaša ND Gorice. On je i bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a s Dinamom je osvojio i tri dvostruke krune. Dres Modrih nosio je između 2014. i 2018.

Hodžić je u karijeri nosio i dresove Fehervara, Kašimpaše, Željezničara, Skhupija, Žalgirisa te čeških Lisena i Artisa. Najdublji trag ipak je ostavio u Dinamu za koji je postigao 51 pogodak u 111 nastupa, a u dvije sezone je bio i najbolji strijelac kluba. U Sloveniju je stigao kao slobodan igrač.

Juniorski staž odradio je u Liverpoolu, a na Maksimir je stigao 2014. kao 19-godišnjak. Kraj njegove epizode u Dinamu obilježila je teška ozljeda zbog koje nije igrao osam mjeseci, a kada se oporavio u ljeto 2018. u klubu su već bili Mario Budimir, Mario Gavranović i Bruno Petković pa je od prvog napadača postao četvrti. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine postigao je tri pogotka u 14 nastupa.

