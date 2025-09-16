Arsenal slavio na San Mamesu, debitant deklasirao Perišićev PSV

Započeo je ligaški dio nove sezone nogometne Lige prvaka, a startne su gostujuće pobjede upisali londonski Arsenal i belgijski Union St. Gilloise.

Arsenal je golovima u drugom poluvremenu s 2-0 pobijedio Athletic Bilbao u gostima. Na San Mames stadionu tijekom prvog dijela bolji je bio Athletic, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko dobrih šansi. Najbolju je propustio Berenguer.

U nastavku se dogodilo buđenje Arsenala koji je sve više pritiskao suparnika. Dvije prilike je propustio Madueke, jednu Merino, a domaćin je kapitulirao u 72. minuti. Samo minutu nakon što je ušao u igru strijelac je bio Brazilac Martinelli, nakon odlične asistencije Trossarda.

Foto: Profimedia

Uloge su se zamijenile u 87. minuti kada je Arsenal potvrdio pobjedu. Martinelli je bio asistent, a Trossard strijelac za konačnih 2-0.

Belgijski prvak Union St. Gilloise pobrinuo se za prvo iznenađenje ovosezonske Lige prvaka, u Eindhovenu je s 3-1 pobijedio domaćin PSV.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Već u devetoj minuti gosti iz Belgije su poveli kada je jedanaesterac realizirao David. Bio je to premijerni pogodak u novoj sezoni ligaškog dijela Lige prvaka. Uslijedili su potom napadi PSV-a koji nisu za nagradu donijeli izjednačenje. Iz odlične šanse nije precizno pucao Saibari, dok je odličan udarac Van Bommela završio na okviru vrata.

Nakon što PSV nije zabio za 1-1 uslijedila je kazna na drugoj strani i munjeviti kontranapad belgijskog prvaka. U 39. minuti za 2-0 je pogodio Ait El Hadj.

Na startu drugog poluvremena novu je šansu za PSV imao Saibari koji je tom prilikom promašio prazna vrata s metra udaljenosti. Uslijedili su potom plahi napadi PSV-a, a sve je zaključeno u 81. minuti. Tada je Union St. Gilloise, debitant u ligaškom dijelu Lige prvaka, zabio i treći pogodak. Strijelac je iz blizine, nakon kornera, bio MacAllister.

U 90. minuti PSV je došao barem do počasnog pogotka, a strijelac je za 1-3 bio Van Bommel. Cijelu utakmicu za PSV je odigrao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Foto: Profimedia

Od 21 sati utakmice prvog kola će igrati Benfica - Qarabag, Juventus - Borussia Dortmund, Real Madrid - Marseille i Tottenham - Villarreal.

Preostale utakmice prvog kola igraju se u srijedu i četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'