Ne tako davno igrao je u trećoj hrvatskoj ligi, sada je zabio Perišićevoj momčadi u Ligi prvaka

Samo devet minuta bilo je potrebno da vidimo prvi pogodak u Ligi prvaka ove sezone. On je poseban iz više razloga. Naime, zabio ga je David Promise. Prvi je to pogodak briselskog Royale Uniona ikada u Ligi prvaka, a postigao ga je bivši igrač Trnja!

Dobro ste pročitali. David Promise, punog imena Promise Oluwatobi Emmanuel Akinpelu, Kanađanin nigerijskih korijena je 2019. došao iz kanadskog kluba Vaughan Azzurri u zagrebačkog trećeligaša Trnje. Promise je u dvije sezone odigrao 20 utakmica što za juniore, što za seniore Trnja i postigao ukupno 17 pogodaka.

Karijera ga je dalje vodila preko američke Tulse, malteških Valette i Sirensa do estonskog Kaljua. Tamo je u 44 utakmice zabio 30 pogodaka i za 600 tisuća eura ga je kupio belgijski Union Saint-Gilloise. Briselski klub nevjerojatno dobro pogađa u dovođenju igrača i pogodili su i taj put.

Promise je bio jedan od ključnih igrača u pohodu Uniona do prve titule prvaka Belgije u 90 godina i premijernom nastupu u Ligi prvaka. U prvom kolu je Perišićevu PSV-u u devetoj minuti zabio s bijele točke i ispisao povijest.

Priča koja je doslovno od Trnja do zvijezda Lige prvaka.

