Ruska tenisačica promjenila državljanstvo: Bivši broj jedan hladno je obrusio - 'Trebamo li plakati?'

Anastasija Potapova, jedna od najpoznatijih ruskih tenisačica mlađe generacije, donijela je odluku koja je odjeknula i izvan teniskog svijeta. Od 2026. godine službeno će nastupati za Austriju, čime će postati njihova najbolje rangirana igračica te dobiti priliku igrati u Billie Jean King Cupu, natjecanju iz kojeg je Rusija suspendirana zbog invazije na Ukrajinu.

Potapova je odluku objavila na društvenim mrežama, objašnjavajući kako je Austrija postala njezina „druga kuća“ te mjesto gdje se, kako kaže, osjeća potpuno prihvaćeno.

"Austrija je mjesto koje volim. Osjećam se dobrodošlo i sretno, a Beč mi je postao drugi dom. Od 2026. predstavljat ću svoju novu domovinu," objavila je 24-godišnjakinja na Instagramu.

Austrijski teniski savez odmah je službeno potvrdio da Potapova prelazi pod njihovu zastavu, naglasivši da će time postati ključan dio njihove reprezentacije.

Premda je Potapova tijekom karijere osvajala titule, igrala Billie Jean King Cup i bila juniorska prvakinja Wimbledona, posljednje dvije godine našla se u svojevrsnom limbu.

Rusija je izbačena iz reprezentativnih natjecanja, a mnogi ruski sportaši suočavali su se i s problemima oko viza, putovanja i restrikcija. Potapova to više nije željela trpjeti.

Prema riječima predsjednika Ruskog teniskog saveza Šamila Tarpiščeva, Potapova je već dvije godine živjela u Austriji, a motivi za promjenu državljanstva su, po njegovu mišljenju, vrlo praktični.

"Mogu samo pretpostaviti da želi igrati na Olimpijskim igrama. Nije imala mjesta u ruskoj reprezentaciji po rangu. Često je imala i problema s vizama. Sportaši u takvim situacijama biraju ono što je najbolje za njihovu karijeru," izjavio je Tarpiščev za Championat.

Potapovina odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je i Kamilla Rakhimova također promijenila sportsku pripadnost te zaigrala pod zastavom Uzbekistana. Isto su ranije učinile Daria Kasatkina (Australija), Maria Timofeeva (Uzbekistan) i Natela Dzalamidze (Gruzija). Trend je očit kako ruski tenisači masovno napuštaju ruski sportski sustav.

Odluka 24-godišnje tenisačice nije prošla nezapaženo ni kod ruskih legendi. Nekadašnji svjetski broj 1, Jevgenij Kafelnikov, reagirao je vrlo oštro i s dozom sarkazma.

"Trebam li plakati? Što je ona ikada osvojila za Rusiju? Ne možete mi reći, a ne mogu ni ja. Zato – sretan joj put," izjavio je Kafelnikov.

Njegov komentar izazvao je brojne reakcije, ali savršeno opisuje raskol unutar ruskog tenisa: između nacionalnog ponosa i realnosti modernog sporta, gdje igrači traže najbolje uvjete, stabilnost, sigurnost i mogućnost nastupa na najvećim natjecanjima.

Ulaskom Potapove u reprezentaciju, Austrija dobiva igračicu koja je bila 21. na svijetu (lipanj 2023.), igrala četvrto kolo Roland Garrosa, osvojila tri WTA naslova, bila juniorska prvakinja Wimbledona.

U zemlji koja već godinama nema pravu zvijezdu nakon ere Tamire Paszek i Sybille Bammer, ovo je ogroman dobitak.

Potapova je i ranije bila u fokusu zbog spornih postupaka. Godine 2023. kritizirana je jer je uoči meča u Indian Wellsu na zagrijavanje izašla u dresu nogometnog Spartaka iz Moskve u trenutku kada su sportske veze s Rusijom bile posebno osjetljive.

Ipak, unatoč negativnim reakcijama, tenisačica je tvrdila da sportaši ne bi trebali biti taoci političkih situacija.

Odlazak Potapove još je jedan dokaz da mnogi ruski sportaši traže alternativu kako bi zaštitili svoje karijere i ostvarili ciljeve koje u sadašnjem sustavu ne mogu. Postaje jasno da aktualna situacija ne pogađa samo federacije, već cijelu generaciju sportaša.

Za Austriju, Potapova je velika prilika. Za Rusiju – još jedan gubitak u nizu.

A za samu tenisačicu, 2026. mogla bi označiti početak najvažnijeg razdoblja njezine profesionalne karijere.

