Sportska subota kakvu dugo nismo vidjeli: Spektakl od jutra do večeri na svim ekranima

Iako je tek prvi tjedan prosinca, a oblačno vrijeme zavilo sve u zimsko sivilo, ljubitelji sporta nemaju razloga žaliti, pred nama je jedan od najbogatijih sportskih vikenda uoči blagdana. Subota je krcata vrhunskim sadržajem u svim najvažnijim ligama, hrvatskim nastupima na velikim natjecanjima te završnicama prestižnih sportskih sezona.

Nogometni spektakl otvara dan u HNL-u, gdje se od 15:00 na Maksimiru igra novi važan dvoboj Dinama protiv Hajduka, utakmici koja praktički nosi titulu jesenskog prvaka, uz prijenos na HRT2, MaxSportu i tekstualni prijenos na portalu Net.hr. Večer u domaćoj ligi donosi još jedan atraktivan susret kada Rijeka od 18:00 dočekuje Vukovar, također u prijenosu na MaxSportu. Na Otoku nas čeka klasična premierligaška subota: već u 13:30 Aston Villa i Arsenal otvaraju dan, da bi u terminu od 16 sati bilo čak pet utakmica, dok Leeds i Liverpool od 18:30 zatvaraju bogati program kojem možete pratiti na kanalima Arene Sport.

Ni La Liga ne zaostaje, Barcelona gostuje kod sljedećeg Dinamovog europskog suparnika Betisa, dok Atletico Madrid putuje u Bilbao. Utakmice počinju u 18:30 i 21:00, pa se Španjolska sjajno uklapa u već pretrpan subotnji raspored.

Rukometni navijači već od 11 sati mogu pratiti hrvatske “kraljice šoka”, koje ulaze u novi izazov na Svjetskom prvenstvu, ovog puta protiv Urugvaja. Susret prenose RTL 2 i platforma VOYO, a tekstualni prijenos dostupan je na Net.hr-u.

Subotu dodatno začinjava i završnica Formule 1. U Abu Dhabiju se voze posljednje kvalifikacije sezone, ključne za sutrašnje veliko finale koje će odlučiti novi rasplet u borbi za naslov. Kvalifikacije počinju u 15 sati na F1 TV-u, a zanimljivo je da će od sljedeće sezone F1 prijenose preuzeti RTL.

Na snijegu nas također čeka hrvatska predstavnica kada Zrinka Ljutić starta s brojem tri u veleslalomu u kanadskom Tremblantu, uz prijenos od 17:00 sati. A za sve one koji ostaju budni do kasno, subotnju sportsku groznicu zaključuje UFC večer u kojoj Petr Yan napada aktualnog prvaka bantam kategorije Meraba Dvalishvilija.

