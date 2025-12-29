FREEMAIL
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA /

Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta

Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta
Foto: Matija Habljak/pixsell/ilustracija

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je protiv njega optužnicu 24. srpnja 2024. zbog osnovane sumnje da je počinio više teških kaznenih djela

29.12.2025.
16:13
danas.hr
Matija Habljak/pixsell/ilustracija
Profesor glazbenog odgoja Ž. M. (51) iz Zadra, optužen za teško djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina.

Odluku je donijelo sudsko vijeće Županijskog uda u Šibeniku, a suđenje je zbog zaštite maloljetnika bilo zatvoreno za javnost. Također produljen mu je istražni zatvor u kojem se nalazi od uhićenja u veljači 2024. godine.

"U predmetnom slučaju donesena je nepravomoćna presuda, objavljena 23. prosinca 2025., kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina te je optuženiku produljen istražni zatvor", potvrdio je glasnogovornik šibenskog Županijskog suda, sudac Branko Ivić.

S obzirom na to da se optuženik u trenutku izricanja presude nalazio u istražnom zatvoru te mu je izrečena kazna zatvora dulja od pet godina, sukladno Zakonu o kaznenom postupku automatski mu je produljen istražni zatvor. Riječ je o nepravomoćnoj presudi, na koju stranke imaju pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud, piše Zadarski list.

Nadzirali su mu komunikaciju

Nad 51-godišnjim profesorom su svojedobno bile provedene posebne mjere praćenja u sklopu kojih mu je nadzirana telefonska komunikacija. Dok je bio pod mjerama, profesor je uhvaćen u inkriminirajućoj komunikaciji s učenikom srednje škole, nakon čega je priveden.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je protiv njega optužnicu 24. srpnja 2024. zbog osnovane sumnje da je počinio više teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Automatski suspendiran

Do svojeg uhićenja krajem veljače 2024. godine, ovaj profesor glazbenog odgoja radio je u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi u Zadru, a vodio je i Katedralni zbor sv. Stošije. Nakon što je objavljena vijest o njegovom uhićenju, iz osnovne škole u kojoj je radio poručili su kako su odmah postupili po protokolu te je profesor automatski suspendiran i udaljen sa svih nastavnih aktivnosti.

Tih dana oglasila se i Zadarska nadbiskupija koja je u priopćenju navela kako, prema informacijama s kojima u ovom slučaju raspolaže, surađuje sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zadru te slijedi njihove upute.

"Izražavamo duboko žaljenje i osudu zbog svakog slučaja zlostavljanja i pozivamo sve koji imaju bilo kakva saznanja da slučajeve prijave nadležnim institucijama", poručili su tada iz Nadbiskupije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je ilegalni ovan u Zagoru donio kugu, novi slučajevi i kilometrima dalje

ZadarPresudaPedofilija
